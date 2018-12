Il Pentagono non commenta la possibile cessione della armi USA ai curdi in Siria

Dietrofront Usa anche dall'Afghanistan |Via il capo del Pentagono : "io non allineato" : La Casa Bianca sta per ufficializzare l'indiscrezione sul rientro di settemila soldati Usa di stanza in Afghanistan, metà del contingente. La scelta induce il segretario della Difesa, Jim Mattis, a un passo indietro: "Trump merita un segretario con idee allineate alle sue".

Carovana migranti - il Pentagono invia 800 uomini alla frontiera. Trump : “Li fermeremo - non faremo come l’Europa” : Ottocento militari schierati al confine in attesa della Carovana. Donald Trump passa dalle parole ai fatti e dà il via alla prima misura per fronteggiare i 7mila migranti in cammino dall’Honduras verso gli Stati Uniti. Ormai il presidente dedica ai caminantes almeno un tweet al giorno, e il contenuto è sempre molto simile. “I Democratici hanno fatto apposta leggi per rendere difficile fermare le persone al confine”, ...