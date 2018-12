Il 2019 del remo | eventi di alto livello

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo si avvicina alla vetta : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Pieghevoli - forati e 5G : nel 2019 arrivano gli smartphone del futuro : Saranno Pieghevoli, proprio come un libro, avranno un piccolo foro nel display, saranno in grado di supportare le nuove reti cellulari di quinta generazione, ovvero 5G. Sono gli smartphone del futuro, un futuro che è già vicinissimo: già nel 2019 potrebbero essere immessi sul mercato. La flessibilità del display, grazie alla quale i telefoni potranno piegarsi, è in assoluto la più grande novità. E dopo le anticipazioni del 2018, sono attesi per ...

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : Benetton Treviso padrone del derby d’Italia. Zebre battute 28-10 : Non c’è storia. Se al Lanfranchi di Parma il match si era risolto di misura, questa volta il derby d’Italia per quanto riguarda il Guinness Pro 14 è nuovamente ad appannaggio del Benetton Treviso che domina in lungo e in largo e si impone in casa a Monigo per 28-10 sulle Zebre. Per i padroni di casa di Crowley un successo fondamentale (il terzo di fila) che lascia ancora aperte le porte per i play-off (la franchigia tricolore è ...

Al via i preparativi per il Festival di Sanremo 2019 - l’Ariston chiude per l’allestimento della scenografia : A più di un mese dall'avvio del Festival di Sanremo 2019, nella città dei fiori iniziano i preparativi. Il Teatro Ariston di Sanremo, che accoglierà le cinque serate della kermesse canora, chiude per consentire l'allestimento della laboriosa scenografia del Festival che solo a febbraio verrà rivelata. Stop agli eventi e ai concerti al Teatro Ariston di Sanremo, tutti in calendario al teatro Centrale, al cinema Ritz e nelle sale dell’Ariston ...

La Slovacchia diventa paese presidente dell'OSCE dal 1° gennaio 2019 - : I doveri di stato presidente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa , OSCE, passeranno il 1° gennaio 2019 dall'Italia alla Slovacchia. Tra le priorità Bratislava ha inserito ...

La seconda parte di NCIS 16 debutta nel 2019 con una guest star d’eccezione : trama e foto della première invernale : Guai in vista per la squadra degli agenti del Naval Criminal Investigative Service: NCIS 16 riparte con la première di metà stagione negli Stati Uniti subito dopo le festività, martedì 8 gennaio su CBS, con un episodio che rischia di mettere in pericolo il lavoro dell'intero team. Si intitola Toil and Trouble il primo episodio della sedicesima stagione in onda nel 2019, che dopo il finale autunnale in stile natalizio si preannuncia come ricco ...

Votate i giochi più attesi del 2019 su Xbox One : Dopo aver decretato i migliori giochi del 2018, pubblicando i risultati degli Eurogamer Awards, è giunto finalmente il momento di chiedere a voi, lettori di Eurogamer, quali siano i vostri giochi più attesi nel 2019.Questo 2019 sembra già un anno particolarmente interessante per noi videogiocatori, ma quali titoli riserveranno le migliori sorprese? In questo sondaggio (e negli altri) vi diamo la possibilità di votare fino a 2 giochi per ogni ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin doppia Vlhova : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - quandi riparte la Coppa del Mondo? C’è il parallelo il 1° gennaio 2019! Programma - orari e tv del City Event di Oslo : Si è chiuso il 2018 della Coppa del Mondo di sci alpino, ma cari appassionati, non disperatevi, dato che il Circo Bianco tornerà in scena già a Capodanno, con il City Event di Oslo, in Norvegia, sia per quanto riguarda gli uomini, sia per quanto riguarda le donne. Nella capitale scandinava, infatti, gli atleti saranno impegnati in un parallelo, come accaduto dodici mesi fa, quando i successi andarono allo svedese Andre Myhrer ed alla ...

Tra videogiochi più attesi del 2019 anche il remake di Resident Evil 2 : Il 2018 è stato sicuramente un anno piuttosto intenso da un punto di vista videoludico, trasportando con se’ una serie di titoli interessanti, capolavori attesi come Red Dead Redemption 2, situazioni inspiegabili come il “lunghissimo” silenzio di Sony dal lato gaming, e autentici monopoli in grado di rivoluzionare il mercato come il celebre Fortnite di Epic Games. Oltre a rumor più o meno fondati sulle console di prossima generazione, una ...

Europa League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Champions League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dagli ottavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...