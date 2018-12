Oroscopo gennaio | passione per i segni di fuoco | stabilità per quelli d' acqua

Oroscopo gennaio : ottima fortuna per Scorpione - Vergine - Pesci e Cancro : fortuna, amore e lavoro saranno le tre parole che accompagneranno i segni di acqua nel mese di gennaio 2019 secondo le previsioni astrali. L'Oroscopo, infatti, vede tra i segni più favoriti del primo mese del nuovo anno proprio il Cancro e i Pesci. Per la situazione sentimentale lo zodiaco offre un'occasione d'oro ai nati sotto il segno della Vergine. Ottimo mese anche per lo Scorpione con tante novità in arrivo. I segni di fuoco Leone (23 ...

Oroscopo della settimana fino al 6 gennaio : classifica - Scorpione 'voto 10' : L'Oroscopo della settimana dal 31 al 6 gennaio 2019 è pronto a dare alla luce la nuova classifica settimanale con le pagelle e le stelline attribuite ai prossimi sette giorni. Bene, iniziamo subito a svelare qualcosa in merito alla prima settimana del nuovo anno: ansiosi di sapere come saranno i prossimi sette giorni in calendario?. In primo piano in questo contesto, come anticipato nei titoli di apertura, il segno relativo allo Scorpione (voto ...

Oroscopo del 10 gennaio : Pesci sotto i riflettori : In questo giovedì 10 gennaio 2019 troviamo il Sole e Saturno nel Capricorno, Nettuno e la Luna nel segno dei Pesci, Giove e Venere in Sagittario ed Urano e Marte in Ariete. Vediamo come si presenterà il giorno per i 12 segni dello zodiaco. Stabilità affettiva per il Toro Ariete: l'umore rientra nei ranghi accettabili dopo i giorni scorsi. Il partner dei nativi sarà entusiasta di questa ripresa emotiva e coglierà l'occasione di fargli un regalo, ...

Oroscopo del 9 gennaio : Capricorno lavoratore instancabile : In questo mercoledì 9 gennaio troviamo il Sole in Capricorno, la Luna in Acquario e Venere in Sagittario. Il munifico Giove risiede in Sagittario, mentre il severo Saturno è in Capricorno. Nodo Lunare in Cancro in undicesima casa. Toro pantofolaio Ariete: il carattere dei nativi oggi potrebbe essere facilmente irritabile in vista degli ostacoli, seppur di piccola entità, che incontreranno sul lavoro. Qualche gelosia amorosa ingiustificata. Toro: ...

Oroscopo 8 gennaio : Acquario favorito - Ariete saccente : In questo martedì 8 gennaio 2019 troviamo Venere e Giove in Sagittario e ben quattro pianeti nel segno del Capricorno, ovvero Saturno, Plutone, Sole e Mercurio. Infine ci sarà una Luna acquariana a smuovere le acque che già chete non erano. Vediamo ora i dettagli di tutti i 12 segni....Continua a leggere

Oroscopo settimanale dal 31 dicembre al 6 gennaio : inizia bene il nuovo anno per l'Ariete : L'Oroscopo settimanale dal 31 dicembre al 6 gennaio 2019 anticipa come saranno i prossimi sette giorni in calendario. Ad avere tanta fortuna in questa prima settimana d'inizio anno saranno tre segni. A svettare sopra tutti, l'Ariete, avvantaggiato dalla presenza di Marte nel segno. Pronti a scoprire come saranno i prossimi sette giorni da lunedì a domenica? A seguire le previsioni zodiacali riguardanti tutti i dodici segni dello ...

Oroscopo del mese di gennaio : decisioni per lo Scorpione - scintille in amore per Ariete : L’Oroscopo del mese di gennaio 2019 promette grandi novità e progetti degni di nota per molti segni. Il nuovo anno inizierà bene sul fronte amoroso per Ariete e in generale per i segni di Fuoco, mentre sul fronte del lavoro e degli affari andrà meglio al Toro e ai segni di Terra. Per tutti gli altri, a fare da padrone saranno i propositi innovativi e i progetti da avviare per il futuro. amore alla grande per Ariete, fortuna per Toro amore alla ...

L'Oroscopo di gennaio : mese propizio per Cancro - Sagittario e Capricorno : Il primo mese del 2019 riserverà numerose sorprese e colpi di scena per i nati sotto i segni di fuoco, in particolare Sagittario ed Ariete. L'amore caratterizzerà in positivo questi trenta giorni dei segni zodiacali di Capricorno e Vergine. Lo zodiaco di gennaio, a causa anche della parziale dissonanza dei pianeti Giove e Venere, riserverà un periodo negativo per Pesci e Acquario. Le previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 ...

Oroscopo della prima settimana del 2019 (1-6 gennaio) : 7 giorni positivi per Toro e Leone : La prima settimana del nuovo anno si apre alla grande per i nati sotto il segno di Leone e Toro. Piccoli problemi di cuore si prevedono per i segni di Ariete e Capricorno. Sette giorni estremamente positivi attendono, invece, Sagittario e Acquario. Le previsioni astrali, complice la propizia congiunzione astrale del satellite Luna con il pianeta Venere, regalerà un fine settimana di grande felicità ai segni di acqua (Scorpione e Cancro). I segni ...

Branko Oroscopo Capodanno : previsioni fine dicembre e inizio gennaio : oroscopo Branko Capodanno: previsioni astrologiche di tutti i segni dello zodiaco A soli cinque giorni dall’arrivo del 2019, sveliamo le previsioni dell’oroscopo di Branko di Capodanno, con indicazioni tratte dal libro che l’astrologo ha pubblicato lo scorso anno sulle previsioni dello zodiaco del 2018 e dalla sua ultima opera, intitolata Branko 2019-Calendario Astrologico, relative all’oroscopo di fine dicembre 2018 e ...

Oroscopo del 7 gennaio : Sagittario galante - Acquario laborioso : Lunedì 7 gennaio 2019 vedrà il Sole in Capricorno, la Luna appena spostata nel domicilio acquariano e Venere in quello del Sagittario. Energie intense ma molto diverse tra loro che, tirando le somme, andranno a privilegiare maggiormente i segni del Sagittario, dell'Ariete e del Leone. Vediamo maggiori dettagli delle previsioni segno per segno....Continua a leggere

Oroscopo del 6 gennaio : Toro innamorato - Sagittario agitato : Domenica 6 gennaio gli Astri avranno una predominanza nell'elemento Terra. Epifania che vede in linea generale tanta determinazione ma anche ostentazione di beni e ricchezze da parte dei 12 segni zodiacali. Toro romantico Ariete: dopo qualche giorno di tempesta ecco che il cielo dei nativi si rischiarirà un bel pò. Se ne avranno fatte di 'peste e corna' sarà meglio far calmare le acque prima di chiamare il malcapitato per chiarire. Toro: il ...

Branko Oroscopo gennaio 2019 : previsioni di ogni segno zodiacale : oroscopo 2019 di Branko: le previsioni astrologiche di tutti i segni zodiacali Manca solo una settimana all’arrivo dell’anno nuovo, perciò eccoci qui a svelare altre anticipazioni sulle previsioni dell’oroscopo di Branko del 2019, che il re delle stelle ha pubblicato sul suo nuovo libro Branko 2019-Calendario Astrologico, in questo periodo in vendita in tutte le librerie. Quelle che noi riportiamo sono ovviamente solo alcune ...

Oroscopo del 5 gennaio : amore super per il Capricorno - Toro determinato : In questo sabato 5 gennaio 2019 tanti i pianeti nel segno del Capricorno, oltre ai veloci Sole e Luna, troviamo Mercurio, Plutone e Saturno. Nel Sagittario il munifico Giove servirà a smorzare i toni troppo autorevoli. Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni di tutti i segni. Ariete intrattabile Ariete: il carattere fumantino oggi sarà ben visibile se i nativi non riusciranno a placare la rabbia amorosa e lavorativa. Saturno vorrà addolcire ...