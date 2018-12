Mitsubishi L200 sempre re dei pick-up

Mitsubishi L200 : il Re dei pick-up svelato a Bangkok [FOTO] : La nuova generazione del celebre pick-up giapponese è stata svelata in anteprima a Bangkok e sarà commercializzato in 150 paesi del globo Mitsubishi ha svelato oggi in anteprima mondiale a Bangkok il nuovo pick-up da 1 tonnellata TRITON/L200. Il via alle vendite è previsto per il 17 novembre in Thailandia. È un modello strategico globale che, dopo il lancio in Thailandia, sarà commercializzato negli altri mercati ASEAN e in Oceania, Medio ...