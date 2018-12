Manovra | Salvini | no aumento tasse | giudicheranno gli italiani

Zaia ha ragione Salvini il vero volontariato va tutelato - non penalizzato. Si metta mano alla Manovra : Lo afferma il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in riferimento alle dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini sulla necessità di riconsiderare l'aumento dell'Ires per gli enti del ...

Manovra - il piano di Matteo Salvini per smontare le follie del M5s : verso il clamoroso blitz in aula : Segnali di ravvedimento. Voglia di smarcarsi da un alleato che nella Manovra economica ha fatto la parte del leone. La notizia - per ora un' intenzione, in concreto si vedrà - è che per Matteo Salvini la pratica della legge di bilancio non è chiusa. Il testo finale non cambierà, sarà quello votato t

Manovra alla Camera - Salvini detta i tempi : "Via libera solo se..." : Manovra verso il via libera definitivo della Camera. Dopo la pausa natalizia, e dopo il voto di fiducia in Senato, il testo sarà discusso, in terza lettura, a partire da oggi, giovedì 27 in ...

La Manovra alla Camera. Salvini e Di Maio la difendono - Fi attacca - il Pd prepara la piazza : Oggi alla commissione Bilancio il testo della manovra che poi andrà in aula domani per la terza lettura e sabato per il voto finale -

Manovra - testo alla Camera per l’ok definitivo. Salvini : “Via libera solo il 29 dicembre perché abbiamo combattuto” : “perché approviamo la Manovra il 29 dicembre? perché dopo anni c’è un governo che ha trattato con l’Europa ed ha combattuto. In passato le approvavano prima perché tagliavano e Bruxelles era contenta. Noi con questa Manovra rimettiamo quasi 20 miliardi di euro nelle tasche degli italiani”. Matteo Salvini motiva così i tempi – lunghi – dell’approvazione della legge di bilancio, che dopo il voto di fiducia al ...

Manovra stasera alla Camera Salvini detta i tempi. Di Maio 'Cittadini al centro' : Politica La Manovra passa con la fiducia: 167 a favore, 78 i contrari. Tra gli astenuti De Falco, M5S, di DAVIDE BANFO

Salvini : 'Manovra ok - rimettiamo 20 miliardi nelle tasche degli italiani' : E replica alle polemiche per il suo post mentre fa colazione con pane e Nutella: se questa è opposizione, governeremo per 30 anni. Domani presidio Pd davanti a Montecitorio -

Manovra in dirittura d'arrivo : Salvini e Di Maio esultano : Piaccia o no, la Manovra sarà approvata entro il 29 dicembre (a meno che non avvengano cataclismi). A partire dal 1 gennaio perciò molte cose cambieranno. La riforma delle pensioni entrerà da subito in vigore, mentre per il reddito di cittadinanza occorrerà aspettare marzo o aprile. Salvini e Di Maio esultano, mentre le opposizioni continuano a protestare vivacemente. Manovra pronta ad entrare in vigore, Salvini e Di Maio esultano Dopo aver ...

Caro Salvini Manovra da 7 - vizi capitali - : Si è sempre indulgenti con se stessi, sarebbe più saggio lasciare agli italiani il tempo di sperimentare sulla propria pelle questo presunto capolavoro di economia creativa e poi misurare il loro ...

Conte difende la Manovra e invita Salvini e Di Maio a restare uniti : 'la gente non capirebbe una rottura' : Il premier tenta di riprendersi la scena: sui tempi compressi in Parlamento dà la colpa a Bruxelles e poi lancia l'appello ai firmatari del contratto di governo -

Manovra - Alessandro Sallusti estremo contro Matteo Salvini : "Perché invidia i ricchi e chi vuole punire" : "Un bel sette". Questo il voto che Matteo Salvini ha dato alla Manovra del governo Lega-M5s. Giudizio che Alessandro Sallusti non condivide, affatto, e lo spiega dalle colonne de Il Giornale. Per il direttore, semmai, quel sette è da riferire ai "vizi capitali" di questa Manovra. E Sallusti li elenc

Salvini e Di Maio esultano - ma sulla Manovra continua lo scontro. Pd e sindacati annunciano manifestazioni : Dopo il tour de force in Senato, la manovra si avvia al passaggio conclusivo alla Camera, di nuovo in tempi strettissimi. Le opposizioni continuano ad attaccare -