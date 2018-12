Iva | Tria sbotta con Padoan | Quelle clausole ereditate da voi

Tria - grande sforzo stop Iva nel 2020-21 : 16.33 "L'aumento delle clausole Iva richiederà sforzi molto più grandi al Governo nella Legge di Bilancio del prossimo anno".Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria."Per gli anni 2020-21 era previsto già un forte aumento dell'Iva. Adesso che le clausole di salvaguardia sono aumentate significa che si dovrà fare uno sforzo maggiore rispetto ...

Tria - grande sforzo stop Iva nel 2020-21 : 16.33 "L'aumento delle clausole Iva richiederà sforzi molto più grandi al Governo nella Legge di Bilancio del prossimo anno".Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria."Per gli anni 2020-21 era previsto già un forte aumento dell'Iva. Adesso che le clausole di salvaguardia sono aumentate significa che si dovrà fare uno sforzo maggiore rispetto a quest'anno". "Il prelievo sulle pensioni d'oro è una misura temporanea,sacrifici ma non molti", ...

Conte in Senato tra Tria e Moavero per l'informatIva sul negoziato con l'Europa. I vice premier si defilano : Non ci sono Luigi Di Maio e Matteo Salvini ma il ministro del Tesoro Giovanni Tria e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi accanto al premier Giuseppe Conte quando prende la parola in Senato per l'informativa sull'esito del negoziato con la Commissione Europea sulla manovra."Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti voi, di maggioranza e di opposizione, per la comprensione di questi giorni durante i quali l'iter della manovra ...

Tria punta a chiudere stasera trattatIva con Ue - stima Pil 2019 scende a 1% : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, punta a chiudere stasera la trattativa con Bruxelles sui saldi della manovra 2019, dopo aver ridotto il target di deficit a 2,04% del Pil nel tentativo di scongiurare una ...

TrattatIva sul filo - Moscovici a Tria : “Serve ancora un ultimo sforzo” : La Trattativa va avanti a oltranza al decimo piano del Palazzo Berlaymont. «Resto a Bruxelles finché non ci sarà un accordo» dice a fine giornata uno stanco Giovanni Tria. La proposta presentata da Giuseppe Conte, che ha messo sul piatto tagli per otto miliardi di euro, rappresenta «uno sforzo consistente e apprezzabile» agli occhi di Pierre Moscov...

