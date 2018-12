Fontana | Lega in calo? Non siamo preoccupati I cattolici sono con noi

Manovra - M5S-Lega vogliono tassare la Coca-Cola. Fontana : torna il bonus bebè : tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro. È quanto prevede una proposta M5S-Lega alla Manovra ,...

La sfida della Lega al Ppe. Lorenzo Fontana all'Huffpost : "Non entreremo - ma li condizioneremo" : "Non entreremo mai nel gruppo dei Conservatori e riformisti. Piuttosto, dopo il voto di maggio, puntiamo a unire questo gruppo con quello sovranista, dove ci siamo noi della Lega, ci sono gli eletti del Front National e tanti altri". Parola di Lorenzo Fontana, ministro leghista alla famiglia e disabilità, ex eurodeputato del Carroccio. Conversando con Huffpost, Fontana chiarisce così quali sono i piani di Matteo Salvini in vista ...