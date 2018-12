Cosa preoccupa gli elettori europei

"A me il 2 - 04 preoccupa un po' perché se succede qualCosa nel corso dell'anno non ci sono più i soldi per far niente" : "A me il 2,04 preoccupa un po' perché se succede qualcosa nel corso dell'anno non ci sono più i soldi per far niente". Così ieri sera a Piazzapulita di Corrado Formigli il leghista Claudio Borghi."Lo sapevo, per questo che io suggerivo il 2,2%. All'Unione europea non gli basta mai, vedremo", aveva detto nel pomeriggio il presidente della Commissione Bilancio della Camera, il leghista Claudio Borghi, rispondendo a chi gli ...

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi preoccupato : Cosa è successo : Andrea Mainardi pensa alla fidanzata e svela la sua paura al GF Vip A tre giorni dalla fine del Grande Fratello Vip 3, i concorrenti stanno iniziando a riordinare i loro oggetti personali e fare le valigie. Andrea Mainardi in queste ore si è confrontato con Silvia Provvedi. Entrambi emozionati per la finale di lunedì prossimo, non hanno nascosto le loro preoccupazioni. In particolare Andrea Mainardi ha ammesso di pensare molto ad Anna, la ...

Papa Francesco : “Omosessualità nel clero è qualCosa che mi preoccupa - una questione seria” : L’omosessualità nel clero e all’interno delle mura dei conventi “è qualcosa che mi preoccupa“, “è una questione molto seria” e occorre più attenzione ai candidati nei seminari. “Nelle nostre società sembra addirittura che l’omosessualità sia di moda e questa mentalità, in qualche modo, influisce anche sulla vita della Chiesa”. Lo dice Papa Francesco nel libro intervista con il sacerdote claretiano Fernando ...

La Generazione Z è la più ansiosa : la maggioranza dei giovani ammette di essere preoccupata per qualCosa nella propria vita : Un nuovo report di Kaspersky Lab ha dimostrato che, fino ad oggi, la Generazione Z è la più ansiosa: la maggioranza dei giovani ammette di essere preoccupata per qualcosa nella propria vita, ma ciononostante la maggior parte di loro non si rivolge ad un professionista in grado di aiutarli ad affrontare queste preoccupazioni. Kaspersky Lab, in linea con il suo impegno a livello globale di trasformare l’insicurezza in sicurezza, attraverso ...

Danilo Toninelli - tutti parlano del suo pugno chiuso in Aula. E la Cosa dovrebbe preoccuparci : Sul serio? Quando è iniziata la polemica sul pugno alzato di Danilo Toninelli ho pensato a uno strampalato tentativo di fare polemica da parte delle opposizioni, che sarebbe morto nel giro di un paio d’ore. La sera invece tutti i Tg ne parlavano, e stamattina lo fanno i giornali. Dunque, la cosa che oggi tutti gli italiani sanno in merito al decreto Genova diventato legge è che il ministro Toninelli ha esultato col pugno alzato. Visto che si fa ...

MotoGp – La futura convivenza in Honda con Marquez non preoccupa Lorenzo : “ecco Cosa potrebbe succedere se ci saranno frizioni in pista” : Jorge Lorenzo pronto per la sua nuova avventura in Honda: il maiorchino non si preoccupa di eventuali problemi di convivenza col futuro compagno di squadra Marc Marquez E’ iniziato l’ultimo weekend di gara della stagione 2018 di MotoGp: nonostante un po’ di attesa a causa dell’incessante pioggia che ha colpito il circuito Ricardo Tormo, i piloti sono in pista per la prima sessione di prove libere del Gp di ...

Inter - alti e bassi : tracollo importante - ecco Cosa preoccupa : Un ko totale e preoccupante per l’Inter di Spalletti. 4-1 sonoro e letale da parte di un’Atalanta cinica e spietata e completamente ritrovata dopo un inizio di stagione piuttosto compassato. cosa è mancato oggi ai nerazzurri? Un’Inter poco lucida sia in fase difensiva, sia in fase d’impostazione e sia in fase di possesso palla. Brozovic, […] L'articolo Inter, alti e bassi: tracollo importante, ecco cosa preoccupa ...

Kate Middleton malata? Cosa preoccupa i sudditi : Kate Middleton è malata? I sudditi sono in pensiero per le condizioni della duchessa di Cambridge. Le condizioni della moglie di William, futura regina d’Inghilterra, continuano a far preoccupare. Il suo fisico è in una situazione di innegabile allarme. Ma Cosa sta succedendo alla duchessa più amata del mondo? Le foto che la immortalano al matrimonio della sua cara amica Sophie Carter, che si è sposata – con il finanziere Robert Snugg – il ...

Silvia Toffanin bloccata dal maltempo - fan preoccupati per Verissimo : Cosa sta succedendo : Silvia Toffanin resta bloccata in Liguria per il maltempo : la prossima puntata di Verissimo , prevista per sabato 3 novembre 2018 , a rischio? In un primo momento, infatti, si era parlato della ...

Cosa preoccupa gli investitori : La BoJ continuerà a sostenere l'economia acquistando titoli di Stato giapponesi per un valore di USD 710 miliardi all'anno. Oggi lo yen giapponese dovrebbe rafforzarsi, avvicinandosi alla fascia di ...

Dazi e recessione globale - ecco Cosa preoccupa tre direttori finanziari italiani su cinque : Le dinamiche di crescita dell'economia dell'eurozona sono più deboli rispetto allo scorso anno quando l'euro zona è cresciuta ad un ritmo record del 2,5 per cento. Questo risultato è principalmente ...

Pensioni - "rischio caos" con Quota 100 : Cosa preoccupa un milione di dipendenti pubblici : Allarme di Confintesa: "Più di un milione di dipendenti pubblici in Italia rischia di avere seri problemi per andare in...