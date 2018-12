Salvini a opposizioni | “Se mi attaccate su pane e Nutella governo dura 30 anni” Poi

Esultano Di Maio e Salvini : 'inizio di un percorso'. Opposizioni e sindacati bocciano i testo : 'Siamo orgogliosi, è quello che serve agli italiani' così l vicepremier. Zingaretti, Pd, propone giornata di mobilitazione, in piazza a gennaio anche Cgil, Cisl e Uil -

Manovra - opposizioni in pressing 'Il governo spieghi se cala il deficit'. Salvini attacca Confindustria : Nuovo stallo in commissione Bilancio alla Camera, dove non è ancora ripreso l'esame degli emendamenti alla Manovra. La seduta si è aperta con la richiesta di tutte le opposizioni di avere spiegazioni ...