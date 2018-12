Post abbuffate natalizie Il Diguno non serve | ecco perchè #alimentazione #dieta

laragnatelanews

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Pur di mangiare senza freni sotto le feste natalizia siamo disi a digiuni pre eper sentirci meno in colpa e sperando che questo serva a mantenere fermo il peso sulla bilancia. Ma digiunare sempre proprio che sia inutile per due motivi: non solo non fa dimagrire ma è anche pericoloso per la salute. Ce lo fa sapere Marco Silano, direttore dell’Unità operativa Alimentazione, Nutrizione e Salute dell’Istituto superiore di sanità, che lancia qualche idea su come cercare di mantenere un corretto stile di alimentazione anche sotto le festività, senza ingrassare e soprattutto senza sentirci male.Silano ci ricorda che digiunare non solo nona niente dopo un’abbuffata ma è anche dannoso perché va a peggiorare l’assetto ormonale incidendo sull’insulina. Questo atteggiamento alimentare o meglio, anti alimentare, ci porterà ad avere più fame ...