Blastingnews

: Pirlo sul mercato dell'Inter: 'Meglio restare così che acquistare tanto per farlo' - ArmandoAreniell : Pirlo sul mercato dell'Inter: 'Meglio restare così che acquistare tanto per farlo' - GlaucoCampo : RT @Italiantifa: Il ritorno del Bresciano che dopo aver bevuto un Pirlo in più osanna Hitleruccio suo con post deliranti ...Azz era quello… - francescopizzit : RT @Italiantifa: Il ritorno del Bresciano che dopo aver bevuto un Pirlo in più osanna Hitleruccio suo con post deliranti ...Azz era quello… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Nelle prossime sessioni di calciounae protagoniste sarà sicuramente l'. Sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, sia il neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, hanno dichiarato come si stia studiando il modo per rinforzare la rosa nerazzurra, soprattutto in vistaa prossima stagione. L'ex dirigentea Juventus, alla vigilia del match contro il Chievo Verona, ha sottolineato come verranno acquistati solamente grandi giocatori, che siano in grado di alzare il tasso tecnicoa rosa nerazzurra a disposizione di Luciano Spalletti. Sono tanti i nomi fatti fino ad ora e la probabile qualificazione in Champions League (nerazzurri attualmente terzi a più sette sulla Sampdoria quinta) non rende impossibile il raggiungimento di determinati obiettivi.Le parole diAl termine del match vinto dall'ieri sera contro il Napoli 1-0, con gol decisivo messo ...