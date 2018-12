Il Napoli si scopre sull’orlo di una crisi di nervi i buu razzisti non bastano a

Napoli - presenta il fidanzato in famiglia ma scopre che è anche l'amante di sua madre : Una vicenda tanto particolare quanto surreale si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Nola, dove quella che doveva essere la presentazione ufficiale del nuovo fidanzato alla famiglia di lei, si è trasformata in un vero e proprio incubo e in un momento di grande imbarazzo per i presenti. Secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare da Ilmeridianonews, infatti, la scoperta di ...