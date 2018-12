Francesco Monte e Giulia Salemi | lei confessa | “E chi lo dimentica questo momento”

Giulia Salemi e Francesco Monte - Natale da separati : lei in montagna - lui in Puglia : Francesco Monte e Giulia Salemi sono una delle coppie più chiacchierate nel mondo del gossip, nonostante il Grande Fratello Vip sia terminato da circa 3 settimane. I due giovani in poco tempo sono riusciti a zittire davvero tutti, comprese le malelingue. Giulia e Francesco anche se momentaneamente divisi per via dei numerosi impegni di lavoro, sembrano essere ancora molto legati. A far notare la loro affinità ci hanno pensato le numerose ...

Francesco Monte e Giulia Salemi sempre più vicini - il messaggio che stupisce : Giulia e Francesco news, i due lontani durante le festività Francesco e Giulia hanno trascorso il Natale separati, e lei – come avrete senz’altro visto nelle storie Instagram – si è divertita sciando. Non si tratta di un allontanamento dovuto a una crisi di coppia, questo è ovvio: i due infatti vanno ancora d’amore e […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi sempre più vicini, il messaggio che stupisce proviene ...

Grande Fratello Vip : Fariba torna a parlare di Francesco Monte e Giulia Salemi. Scopri perchè : Fariba non mantiene la promessa fatta alla figlia: dopo il silenzio torna a parlare di Francesco Monte e Giulia Salemi Da quando Giulia Salemi è uscita dalla Casa del Gf Vip Fariba raramente ha... L'articolo Grande Fratello Vip: Fariba torna a parlare di Francesco Monte e Giulia Salemi. Scopri perchè proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia Salemi e Francesco Monte - Natale da separati : lei in montagna e lui... : Giulia Salemi e Francesco Monte, Natale da separati dopo il Grande Fratello Vip 2018. La nuova coppia nata dentro la Casa più spiata d'Italia sta passando le festività natalizie...

Fariba Tehrani arrabbiata con Francesco Monte?/ 'Non è vero - dichiarazioni mai fatte! Adesso basta!' : Fariba Tehrani è ostile nei confronti di Francesco Monte? Dopo i pettegolezzi, la madre di Giulia Salemi rompe il silenzio sui social.

Francesco Monte troppo geloso di Giulia Salemi? “Coperta piaci di più” : Francesco Monte e Giulia Salemi: lui è troppo geloso? Si parla della gelosia di Francesco Monte già dalla precedente edizione del Grande Fratello Vip. La sua ex Cecilia Rodriguez aveva confessato che non le permetteva di fare alcune cose. Una a caso? Ballare sui tavoli! Ma anche nel corso di quest’ultima edizione del Gf Vip, […] L'articolo Francesco Monte troppo geloso di Giulia Salemi? “Coperta piaci di più” proviene da ...

Giulia Salemi e Francesco Monte - parla Fariba : “Non ci sto - basta” : Fariba Tehrani difende Francesco Monte e Giulia Salemi Non c’è pace per Fariba Tehrani. La madre di Giulia Salemi in queste ore ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram, smentendo alcune false notizie sul suo conto. A detta della donna sarebbero stati diffusi dei rumors non veritieri in base ai quali lei avrebbe parlato male di Francesco Monte. Fariba ha risposto con queste parole: “Notizie false su mie dichiarazioni contro ...

Francesco Monte e Giulia Salemi lontani - lei si consola con nonna : il messaggio : Francesco e Giulia sempre insieme, il messaggio della nonna dopo il Gf Vip 2018 Francesco Monte e Giulia Salemi continuano a vivere felici la loro storia d’amore dopo il Gf Vip 2018 e sembrano destinati a stare insieme per molto tempo, visto che, uscito dal reality show, Francesco ha cambiato decisamente atteggiamento nei confronti della […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi lontani, lei si consola con nonna: il messaggio ...

Giulia Salemi : brutta disavventura dopo l’addio a Francesco Monte : Francesco Monte e Giulia Salemi non trascorreranno il Natale insieme Giulia Salemi e Francesco Monte separati a Natale: a dare l’annuncio è stata la figlia di Fariba Tehrani sui suoi social attraverso le sue Instagram Stories. Niente di preoccupante comunque per i fan di Francesco e Giulia: i due innamorati staranno separati solo per trascorrere le vacanze con la loro famiglia, per poi rivedersi dopo Natale. Giulia Salemi ha infatti ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi sempre più innamorati (FOTO) Leggi per saperne di più : Francesco e Giulia, news dopo il Grande Fratello Vip: i due insieme continuano a sognare Francesco Monte e Giulia Salemi sono sempre più felici e convinti di vivere la loro bellissima storia d’amore. Ormai... L'articolo Grande Fratello Vip: Francesco Monte e Giulia Salemi sempre più innamorati (FOTO) Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco Monte e Giulia Salemi pazzi d'amore dopo il GF : selfie a letto e baci a volontà : La simpatia nata nella Casa del Grande Fratello VIP 3 tra Giulia Salemi e Francesco Monte, pare si stia trasformando in qualcosa di più: a confermare l'idillio ancora in corso tra i due ragazzi, sono le foto e i video che entrambi stanno pubblicando su Instagram in questi giorni. Nonostante in tanti abbiano manifestato parecchie perplessità circa la sincerità di questo flirt, sono diventate all'ordine del giorno le smancerie che la coppia si ...

Francesco Monte e Giulia Salemi felicissimi - le foto che fanno impazzire i fan : Francesco e Giulia, news dopo il Grande Fratello Vip: i due insieme continuano a sognare Francesco Monte e Giulia Salemi sono sempre più felici e convinti di vivere la loro bellissima storia d’amore. Ormai possiamo dirlo senza avere paura di esagerare: la coppia sembra aver trovato il giusto equilibrio per vivere bene assieme e per […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi felicissimi, le foto che fanno impazzire i fan proviene ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - il video hot per rassicurare i fan : «Stiamo insieme». Poi lui la morde... : Francesco Monte e Giulia Salemi sono ufficialmente una coppia. A confermarlo, una storia postata su Instagram dall'ex tronista, che si trova a Milano in compagnia dell'influencer...

Francesco Monte presenta a Giulia la sua famiglia : Dopo critiche, litigi e incomprensioni, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, tutto funziona alla perfezione per Giulia Salemi e Francesco Monte. I due hanno trovato la loro stabilità e, stando ...