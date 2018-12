Donna rapita in Argentina e schiavizzata | ritrovata 32 anni dopo in Bolivia

huffingtonpost

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Una32fa da trafficanti di esseri umani, è stataine riportata alla sua famiglia grazie ad un'operazione congiunta delle forze di polizia dei due Paesi. A riportare la notizia sono El Clarìn e la BBC.All'epoca del rapimento, nel 1987, la vittima aveva 13ed era stata ingannata con la promessa di benessere e lavoro. Condotta inassieme alla sorella maggiore, che aveva appena avuto un bambino, l'adolescente era stata ridotta in schiavitù mentre la sorella era riuscita a liberarsi e a tornare a casa, pur lasciando in balia dei trafficanti anche suo figlio. Una volta tornata in, la sopravvissuta aveva raccontato ciò che era successo a lei e alla sorella minore, senza però riuscire a indicare il luogo preciso in cui si trovavano, né la città. Le indagini, all'epoca, non ...