Di Maio blinda il patto con Salvini | Fusione a freddo che funziona

Voci sulle dimissioni di Tria. Ma Di Maio lo blinda : "Squadra che vince non si cambia" : 'Ho piena fiducia in tutti e due' , ha ribadito oggi Di Maio sostenendo che sia il presidente del Consiglio sia il ministro dell'Economia starebbero facendo 'un'eccellente opera di mediazione' . Gli ...

Alla fine Di Maio strappa a Salvini una blindatura politica : Nei minuti in cui l'italia viene bocciata dall'Ue, il governo sembra non occuparsene e si riunisce per trovare una soluzione all'impasse parlamentare

"Via libera al ddl anti-corruzione entro Natale". Di Maio strappa a Salvini una blindatura politica : Il governo si schiera in Aula. Arriva anche il premier Giuseppe Conte. La manovra italiana è appena stata bocciata da dall'Ue e da Bruxelles piombano parole come fendenti: "La legge di bilancio avrà un impatto negativo". Eppure il Movimento 5 Stelle e la Lega continuano a brigare l'uno contro l'altro sul disegno di legge anti-corruzione. I grillini chiedono di sospendere la seduta perché la maggioranza ha bisogno di tempo ...

Decreto Sicurezza - Salvini lo blinda : “Non lo cambiamo” - Di Maio avvertito : Decreto Sicurezza, il clima tra M5S e Lega non è molto sereno, la tensione è salita a livelli preoccupati Matteo Salvini non ne vuole sapere: il testo del Decreto Sicurezza e immigrazione non si tocca, “lo voteremo così com’è”. A nulla è valso finora il pressing del suo dirimpettaio a Palazzo Chigi Luigi Di Maio per ammorbidire l’articolo 1. Il cuore del Decreto, quello che definisce le regole per ottenere una protezione ...

Tap - Di Maio : 'Opera non strategica - ma è blindata' - : Il vicepremier, a Marcianise, a un evento di Fs: "Il risarcimento è più alto di 20 miliardi. Se fossimo andati al governo nel 2013 non si sarebbe fatta". Renzi: "Ha perso la faccia, non è vero che ci ...

TAP - Di Maio : "Non è opera strategica - ma quelli di prima l'hanno blindata" : "quelli di prima hanno fatto in modo di blindare quest'opera che, per me, non è strategica". A parlare del gasdotto TAP , Trans-Adriatic Pipeline,, il vicepremier Luigi Di Maio , a Marcianise , ...

Tap - Di Maio : 'Penale da 20 miliardi - blindata bene da quelli prima' : Sul "via libera" del governo al gasdotto Tap interviene il vicepremier Luigi Di Maio. "Abbiamo fatto un'istruttoria per due mesi e ci sono fino a 20 miliardi di euro di penali da pagare, cioè più del ...