Vergogna sul lungomare di Pozzuoli | in mare spunta macchia di colore marrone

Pisa - caos e insulti in Consiglio comunale : “Vergognati - studia”. E l’assessore infuriato viene calmato dai colleghi : L’approvazione del bilancio da parte del Comune di Pisa aveva già fatto discutere per le discriminazioni contenute nel testo nei confronti degli stranieri, penalizzati nell’assegnazione di case popolari, nel’accesso al nido e nelle donazioni. Durante la seduta del Consiglio comunale, proprio mentre si votavano gli emendamenti al documento, è scoppiata la bagarre dopo che ha preso la parola l’assessore ...

Fabrizio Corona contro il Corriere sul "clan" Belen/ "Vergogna Candida Morvillo - sei solo invidiosa" : Fabrizio Corona contro il Corriere sul "clan" Belen: "Vergogna Candida Morvillo, sei solo invidiosa". Il duro attacco dell'ex agente fotografico

Ddl Anticorruzione - Bonafede vede il docufilm sulla strage di Viareggio : “La prescrizione è una Vergogna” : Il giorno prima dell’approvazione del ddl Anticorruzione, che contiene anche la cosiddetta “legge Viareggio” per riformare la prescrizione e fermare l’estinzione dei reati con la sentenza di primo grado, il Ministro di Giustizia Alfonso Bonafede ha voluto essere accanto ai viareggini. Si è seduto in silenzio, senza essere annunciato, in incognito, nella sala del Cinema Eden gremita di pubblico, per assistere all’anteprima nazionale del ...

“Da morto…”. Corinaldo - insulti choc ai morti in discoteca. Vergogna totale : Di imbecilli ne è pieno il mondo. E quello che succedeva con loro, in una situazione drammatica, prima dell’avvento dei social, rimaneva lì, nel raggio di qualche chilometro da casa loro. Ora è tristemente diverso: chi fa bel black humor su una vicenda come quella di Corinaldo, rimbalza sui social in maniera forsennata. Chi da una parte critica aspramente e chi dall’altra si fa una bella risata. In ogni caso il problema è il tweet, lo screenshot ...

Laura Boldrini - agguato in aeroporto : 'Vergognati - prima gli italiani' - la insultano anche a bordo dell'aereo : Alta tensione per Laura Boldrini all'aeroporto di Fiumicino . Un uomo intorno alla sessantina, furioso, ha avvicinato l'ex presidente della Camera e oggi deputata di LeU al grido 'prima gli italiani, ...

Laura Boldrini insultata al check in a Fiumicino e sull'aereo : 'Prima gli italiani - Vergogna' - uomo allontanato da hostess e passeggeri : 'Prima gli italiani, vergogna, prima gli italiani ' . Un uomo sulla sessantina, visibilmente alterato, ha attaccato così Laura Boldrini a Fiumicino, mentre faceva il check-in al gate di imbarco per ...

Lanterna Azzurra - la discoteca della strage a lutto su Facebook. Pioggia di insulti : “Vergogna” : Prima l'immagine copertina completamente dipinta di nero, poi la chiusura del profilo Facebook. In mezzo un'ondata di critiche e insulti, specialmente per la gestione dell'evento (il concerto di Sfera Ebbasta). Venerdì 7 dicembre nel locale di Corinaldo sono morte 6 persone.Continua a leggere

Elisa Isoardi e la foto con Sandro Mayer - la travolgono d'insulti : 'Vergogna - sc*** - squallore' : Valanga di insulti su Elisa Isoardi . La conduttrice della Prova del cuoco ha ricordato Sandro Mayer con un commosso post su Instagram ma molti suoi followers non hanno apprezzato il gesto. A venir ...

Heysel e insulti a Scirea : scritte choc prima di Fiorentina-Juventus/ Video - l'ira di Nedved : "Una Vergogna" - IlSussidiario.net : Heysel e insulti a Scirea: scritte choc prima di Fiorentina-Juventus. Video, l'ira di Nedved: "Una vergogna". Le ultime notizie

Sul Global Compact torna il malumore dei dissidenti M5s : "idiozia vicina a Vergogna" : "Pretendere una gestione condivisa dell'immigrazione e poi disertare le sedi dove se ne parla è come minimo un'idiozia, ma si avvicina ad essere una vergogna". Lo scrive su Facebook la senatrice M5S dissidente Elena Fattori, a proposito della vicenda del Global Compact, il patto Onu sull'immigrazione che il governo italiano ha deciso di non firmare, rinviando la questione al Parlamento e disertando il summit di Marrakesh.L'annuncio di non ...

La Parietti sullo sconto : "Lo chiedo senza Vergogna" : Alba Parietti non è troppo convinta delle mode provenienti dagli Stati Uniti, come quella del Black Friday , ma non disdegna di domandare e ricevere gli sconti prescindendo dalle circostanze festive. ...

Vergogna a Ragusa - 19enne insultata e aggredita da un gruppo di mamme : “Porti le malattie” : Aster è una eritrea di 19 anni che il 24 novembre ha raggiunto Pozzallo su un barcone di migranti. Con lei viaggiava anche la figlia, nata due settimane fa in un lager libico. Quando la mamma è andata a visitare la bimba all'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa è stata aggredita dalle altre donne presenti nel reparto di neonatologia. Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha espresso la vicinanza della città alla giovane mamma eritrea e alla sua ...

Insulti sessisti a deputata - Boldrini contro Salvini : “Mi paragonò a bambola gonfiabile - Vergogna” : Duro attacco dell'ex Presidente della Camera dei deputati al ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante la discussione sugli Insulti sessisti rivolti alla deputata di Forza Italia Matilde Siracusano: "Mi ha paragonato a una bambola gonfiabile, ha messo alla gogna delle ragazze minorenni, si deve solo vergognare".Continua a leggere

Camera - insulti sessisti a una deputata - scoppia il caos in Aula. Sisto (FI) al M5s : “Vergognatevi”. D’Uva : “Nulla di cui scusarci” : insulti e minacce alla Camera dopo che il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, ha denunciato il trattamento subito dalla collega Matilde Siracusano che giorni fa prese le difese di Silvio Berlusconi. “Contro Siracusano commenti e insulti sessisti. Vergognatevi e chiedete scusa” ha attaccato Sisto. “Non abbiamo nulla di cui scusarci” ha replicato il capogruppo del M5s, Francesco D’Uva. A fatica è riuscita ...