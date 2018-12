Milan | Gattuso | ' Nel primo tempo la squadra non è scesa in campo'

Milan - Gattuso ci mette la faccia : “Sono il capitano della barca e mi prendo le responsabilità” : Al termine della gara dello “Stirpe”, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Nel primo tempo abbiamo fatto una pessima partita. Con la Fiorentina abbiamo giocato meglio, oggi abbiamo regalato un tempo al Frosinone. Ci è andata anche bene, perché potevamo perderla. Per arrivare in Champions non si possono fare queste prestazioni“. Sul gol che manca da quattro partite: “Per ...

Gattuso dopo Frosinone-Milan : 'Primo tempo bruttissimo - manca tranquillità. Io il primo responsabile' : ... "Crisi? Penso che dobbiamo partire dal fatto che è inaccettabile giocare un primo tempo come quello fatto da noi a Frosinone " le parole dell'allenatore rossonero a Sky Sport- abbiamo perso tutte le ...

Gattuso : 'Milan pessimo. Higuain? Deve buttarla dentro' : FROSINONE - 'Penso che abbiamo fatto una pessima partita mentre contro la Fiorentina abbiamo giocato meglio creando di più. Ci èp anche andata bene perché abbiamo rischiato di perderla. Giusto ...

Milan - Gattuso : "Sono il capitano della barca e mi prendo tutte le responsabilità" : "Sono il capitano di questa barca e mi assumo tutte le responsabilità", così Rino Gattuso ci ha messo la faccia dopo il pareggio del suo Milan contro il Frosinone. È un periodo difficile per i ...

Milan - Gattuso : "Pessimi primi 45'. Champions? Senza gol..." : Il Milan non esce dalla crisi e Rino Gattuso non è per niente soddisfatto del pari ottenuto a Frosinone: 'Abbiamo giocato un pessimo primo tempo pessimo. Lo abbiamo regalato ai nostri avversari: non ...

Frosinone-Milan - Gattuso : “Non penso al mio futuro”. Baroni : “Bene i miei” : FROSINONE MILAN Gattuso – Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso al termine del match pareggiato 0-0 allo Stirpe di Frosinone contro i canarini ciociari ha rilasciato queste dure dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto. -> Leggi anche Pagelle Frosinone-Milan 0-0: highlights e tabellino del match Frosinone Milan Gattuso commenta il match “Nel primo […] L'articolo Frosinone-Milan, Gattuso: “Non penso al ...

Milan anonimo a Frosinone - Gattuso senza alibi : “sbagliamo tutto in zona gol - non c’è tranquillità! Ci metto la faccia ma… “ : Il Milan raccoglie un pareggio anonimo a Frosinone e manca ancora l’appuntamento con il successo: Gattuso analizza la scialba prestazione dei rossoneri nel post partita Il Milan non sa più vincere. Nelle ultime 4 partite per i rossoneri sono arrivate una sconfitta e ben 3 pareggi, l’ultimo dei quali maturato quest’oggi, dopo uno scialbo 0-0 contro il Frosinone. Al termine di una gara nella quale il Milan non si è quasi ...

Milan - Gennaro Gattuso ai titoli di coda : partitaccia e 0-0 col Frosinone : Ufficiale: Gennaro Gattuso ai titoli di coda. Il suo Milan si ferma anche nella trasferta del 26 dicembre sul campo del Frosinone, la partita delle 12.30 finisce con un mesto zero a zero. Nessun gol e ancor meno idee. Squadra imbolsita e ora ufficialmente allo sbando. Lunghi minuti di gioco sterile,

Frosinone-Milan 0-0 - Gattuso ancora a secco : Quarta partita senza gol Il Milan tocca quota quattro partite consecutive in Serie A senza fare gol. La squadra di Gattuso impatta 0-0 al Benito Stirpe di Frosinone dopo la sconfitta con la Fiorentina (0-1 a San Siro) e il doppio 0-0 con Bologna e Torino. I rossoneri giocano una partita a basso ritmo, creano poche occasioni ed anzi devono ringraziare Donnarumma per alcuni interventi decisivi. L’inizio del primo tempo è promettente: ...

Milan - il flop è totale : pareggio inguardabile a Frosinone - l’esonero Gattuso va materializzandosi! : Gattuso si appresta a lasciare la panchina del Milan dopo l’ennesima gara inguardabile dei rossoneri che hanno pareggiato a Frosinone: esonero vicino Un Milan orrendo, inguardabile, con i soliti enormi problemi a creare occasioni. L’era Gattuso sembra essere giunta al capolinea, sembra proprio non esserci più nessuna difesa possibile per il tecnico che viaggia verso l’esonero a passi da gigante. L’unico possibile ...

Frosinone-Milan 0-0 La Diretta Gattuso sceglie Castillejo al posto di Suso : Il 18esimo turno di Serie A in programma nell'inedita collocazione temporale di Santo Stefano si apre con la sfida delle ore 12.30 tra Frosinone e Milan, due compagini che vivono un momento difficile ...

Frosinone-Milan alle 12.30 La Diretta Gattuso cerca risultato e conferme : Il 18esimo turno di Serie A in programma nell'inedita collocazione temporale di Santo Stefano si apre con la sfida delle ore 12.30 tra Frosinone e Milan, due compagini che vivono un momento difficile ...

Tutti contro Gattuso. Ma il Milan è con lui : Milan NEWS La ricerca di un colpevole è sempre stato lo sport preferito di giornalisti e tifosi, una situazione che quasi sempre non porta mai benefici per nessuno. Nel caso del Milan , la critica esasperata ed esagerata nei confronti di Rino Gattuso ha ...

Milan - Gattuso in bilico : la società valuta le alternative [GALLERY] : 1/5 Spada/LaPresse ...