Intervengono per salvarlo e lo arrestano con oltre 5 chili di droga

Troppa neve allo Stelvio - 200 persone bloccate da 4 giorni sul ghiacciaio : Intervengono gli elicotteri per portarle in salvo : La bufera di neve in quota, con visibilità ridotta, ha rimandato in un primo momento le operazioni di salvataggio delle 193 persone bloccate negli alberghi dello Stelvio (a più di 2700 metri) da quattro giorni a causa delle precipitazioni abbondanti dei giorni scorsi. Nel pomeriggio, fortunatamente, i velivoli sono decollati da Bormio e intorno alle 17 i turisti e gli stagionali sono stati portati a valle. Il coordinamento dei soccorsi gestito ...