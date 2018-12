Ictus cerebrale | SIN | maggiore attenzione nelle festività per i soggetti a rischio o già

meteoweb.eu

: Oramai il Santo Natale è come un Ictus Cerebrale. Si ferma il cervello e ci facciamo gli Auguri... - GinoVene : Oramai il Santo Natale è come un Ictus Cerebrale. Si ferma il cervello e ci facciamo gli Auguri... - AnnoviGiulia : RT @OggiScienza: Cos’è l’#ictus? Come si interviene quando capita? Quali sono i fattori di rischio? E il percorso riabilitativo post-ictus?… - figliodiapollo : RT @OggiScienza: Cos’è l’#ictus? Come si interviene quando capita? Quali sono i fattori di rischio? E il percorso riabilitativo post-ictus?… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) La Società Italiana di Neurologia (SIN), in occasione dellenatalizie, raccomandasia ai, sia ai pazienti già colpiti dalla patologia. I fattori diper l’sono correlati principalmente a pressione alta, diabete, fibrillazione atriale, colesterolo aumentato, fumo di sigaretta, obesità con aumento della circonferenza addominale, valori e parametri che durante il Natale possono registrare un’alterazione.“Il periodo delle, può comportare l’effettivodi eccessi alimentari, non solo in termini del quantitativo di cibo ma anche della più facile disponibilità di alimenti generalmente proibiti per il contenuto elevato in carboidrati (zuccheri), grassi, sale, condimenti arricchiti da sostanze piccanti, oltre che per la disponibilità di bevande alcoliche. ...