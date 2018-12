Blastingnews

: Muore un bimbo e un altro è grave dopo una #circoncisione a casa. E' successo alle porte di #Roma - Agenzia_Ansa : Muore un bimbo e un altro è grave dopo una #circoncisione a casa. E' successo alle porte di #Roma - Agenzia_Ansa : Un bimbo di 2 anni è morto e il suo gemello è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stati sottopos… - Shinyo2991 : Circoncisione: una pratica che si può rivelare molto rischiosa in alcuni casi -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Laè un "piccolo" e delicato intervento chirurgico a cui si sottopongono numerose persone, sia per problematiche di salute che per devozione ad una specifica fede e divinità. In numerosi ospedali vengono effettuate operazioni simili ogni mese ed invi è la possibilità di imbattersi in complicanze non calcolate che risultano essere anche mortali. L'intervento consiste nella rimozione definitiva, parziale o totale, della pelle che ricopre il glande e spesso e volentieri le persone vi si sottopongono esclusivamente per un fattore estetico. Quindi le volte in cui l'operazione risulta realmente necessaria sono veramente poche, se confrontate con le ultime appena citate.: cos'è e quando è necessaria Come già anticipato, laè unachirurgica che prevede l'eliminazione totale o parziale del prepuzio, ovvero quel lembo di pelle che ...