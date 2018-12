29 dicembre serata speciale e brindisi al Nest con Isa Danieli

Piccole donne - mercoledì 26 e giovedì 27 dicembre in prima serata su Canale 5 : mercoledì 26 e giovedì 27 dicembre in prima serata appuntamento su Canale 5 con Piccole donne, miniserie che riporta sul piccolo schermo il capolavoro di Louisa May Alcott

Etna : prosegue l'eruzione. Nuova intensa scossa di terremoto in serata - 24 dicembre 2018 : prosegue senza sosta l'eruzione dell'Etna iniziata questa mattina, in questa insolita vigilia di Natale. Ceneri, lapilli e fontane di lava stanno interessando le aree sommitali del vulcano siciliano...

Concerto di Natale in Vaticano - il 24 dicembre in prima serata su Canale 5 : Il 24 dicembre in prima serata su Canale 5 in diretta dall'Aula Paolo VI, Gerry Scotti conduce il tradizionale appuntamento con Concerto di Natale in Vaticano

Ascolti Tv sabato 22 dicembre 2018. Amadeus vince la serata. E Renzi al secondo round supera Rocky : Ascolti tv di sabato 22 dicembre 2018 . Quasi 4 milioni di media per Amadeus e I Soliti Ignoti in prima serata con lo Speciale Telethon . E share vicino al 20%. Su Canale 5 La Banda dei Babbi Natale 2,...

Analisi Auditel : La serata di sabato 22 dicembre 2018 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre toccando la soglia del 24% di share, con la linea del Tg5 che scorre piatta poco sotto la soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 supera di poco la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che il 7% di share e con la linea di Rete 3 che si porta poi fin verso il 9% di share con il programma di varietà Le parole della settimana. L'access time ...

Sanremo Giovani 2018 - seconda serata 21 dicembre : vince Mahmood : ...

Sanremo Giovani 2018 - seconda serata 21 dicembre in diretta : [live_placement] Questa sera alle 21.25 su Rai1 va in onda il secondo appuntamento di Sanremo Giovani 2018, l'evento che promuove due Giovani, uno a sera, al Festival di Sanremo 2019. Alla conduzione Pippo Baudo e Fabio Rovazzi. Sanremo Giovani: Baudo-nonno giganteggia, Rovazzi-nipote completa una coppia che funziona prosegui la letturaSanremo Giovani 2018, seconda serata 21 dicembre in ...

20 dicembre - Il Wanted Chorus a Monopoli per una serata di solidarietà : Tutte le informazioni sui prossimi spettacoli del Wanted Chorus sono consultabili sui canali social Wanted Chorus , facebook, instagram e youtube, e sul portale www.WantedChorus.com.

Il Segreto Anticipazioni 18 dicembre 2018 : la puntata in prima serata su Rete 4 : Mentre Prudencio informa Julieta della morte di Saul, Isaac tormentato dai sensi di colpa vuole confessare l'omicidio di Jesus.

Analisi Auditel della serata di sabato 15 dicembre 2018 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando toccando la soglia del 24% di share, con la linea del Tg5 che scorre piuttosto piatta sulla soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 scorre esattamente sulla linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca la soglia del 7% di share e con la linea di Rete 3 che si porta poi fin verso il 9% di share con il varietà Le parole della ...

Freedom – Oltre il confine - da giovedì 20 dicembre in prima serata su Rete 4 : giovedì 20 dicembre in prima serata su Rete 4 debutta Freedom – Oltre il confine, il nuovo programma di divulgazione scientifica condotto da Roberto Giacobbo

Analisi Auditel della serata di mercoledì 12 dicembre 2018 : Partiamo con la consueta sfida dei Tg delle ore 20 vinta sempre dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso il 24% di share, con la curva del Tg5 poco sotto la soglia del 20%. La curva del Tg La7 si posiziona di poco sopra la soglia del 5% di share, mentre la linea del Tg2 delle 20:30 arriva al 10%.La sfida dell'access time è vinta dalla curva di Striscia la notizia che tocca il 20%, con la linea blu della Coppa Campioni che arriva al ...

Il Segreto Anticipazioni 11 dicembre 2018 : l'appuntamento in prima serata su Rete 4 : Emilia e Alfonso scortati da Fernando cercano di raggiungere la Francia, intanto a Puente Viejo tutti i concittadini fanno fronte comune contro Padial.