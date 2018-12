Nba | i Bucks trionfano a New York

Nba - New York-Milwaukee 95-109 : Antetokounmpo trascina i Bucks al Madison Square Garden : Tutte partite da vivere in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, la casa delle emozioni del basket NBA. Primo tempo A partire meglio sono i Bucks, che con un parziale immediato di 10-2 propiziato ...

Nba – Ai Bucks la prima sfida di Natale : Antetokounmpo lascia ai Knicks 30 punti di carbone : I Milwaukee Bucks si aggiudicano la prima sfida natalizia dell’NBA: Giannis Antetokounmpo guida i suoi al successo con una doppia doppia da 30 punti Madison Square Garden vestito a festa per la sfida delle 18:00 italiane che dà inizio alla grande serata di basket NBA. Purtroppo per i fan dei Knicks però, Babbo Natale ha le sembianze di Giannis Antetokounmpo e per i tifosi di NY c’è solo carbone sotto l’albero. Il greco non va mai in ...

Nba - Antetokounmpo show : chiede ad Anthony Davis di raggiungerlo ai Bucks - “siamo competitivi per il titolo” : Giannis Antetokounmpo vuole competere per il titolo già in questa stagione, tentando di reclutare Anthony Davis alla sua corte Giannis Antetokounmpo sta provando a reclutare un big che possa stare al suo fianco ai Bucks per tentare la corsa al titolo NBA. Il fenomeno greco, ha scambiato qualche battuta con Anthony Davis: “Come to the Bucks, man”. Un tentativo per adesso vano, dato che il talento di New Orleans ha fatto capire di voler ...

Nba - risultati della notte : Anthony Davis stoppa OKC - crollano Bucks e Sixers : New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 118-114 La costanza nei risultati di squadra non è il punto forte in casa Pelicans , che hanno alternato una vittoria a una sconfitta nelle ultime dieci gara,...

Nba - Toronto-Milwaukee 99-104 : i Bucks vincono nel finale e ora puntano il primo posto : Toronto Raptors-Milwaukee Bucks 99-104 Dopo la sconfitta casalinga con i Golden State Warriors e un periodo non proprio brillantissimo, i Milwaukee Bucks avevano bisogno di una vittoria per riprendere ...

Mercato Nba - scambio a tre Cleveland-Milwaukee-Washington : Dellavedova torna ai Cavs - George Hill ai Bucks : Tutte le strade del Mercato sembrano passare dai Cleveland Cavaliers. Dopo aver mandato Kyle Korver agli Utah Jazz solamente pochi giorni fa, i campioni in carica della Eastern Conference nella notte ...

Nba - Milwaukee-Golden State 95-105 : prova di forza degli Warriors - Bucks sconfitti in casa : Esattamente un mese fa i Golden State Warriors venivano spazzati via sul proprio campo dai Milwaukee Bucks, ricevendo nella stessa serata la brutta notizia dell'infortunio all'inguine di Steph Curry. ...

Nba : i Pistons sgambettano Golden State - i Knicks battono a sorpresa i Bucks all'overtime : I Warriors , nonostante il rientro dall'infortunio di Curry , non riescono a festeggiare come di dovuto perdendo per 102-111 contro i Pistons . I Knicks riescono nell'upset battendo i Bucks 134-136: ...

Risultati Nba – Philadelphia a valanga sui Knicks - Gallinari show a Los Angeles : ok Thunder e Bucks : Philadelphia non dà scampo ai Knicks, Bulls sconfitti di misura da Milwaukee mentre Thunder e Clippers si sbarazzano di Cleveland e Phoenix Emozioni a non finire nella notte NBA appena trascorsa, caratterizzata da tanto spettacolo e da giocate davvero da urlo. Grande affermazione di Philadelphia al cospetto dei Knicks, stesi con il punteggio di 117-91. Partita mai in discussione al Wells Fargo Center, chiusa già alla fine del primo tempo ...

Nba - i risultati della notte : Lillard da record batte i Magic - i Bucks vincono contro Chicago : Con il papà presente eccezionalmente sugli spalti, il camerunense ci ha tenuto a fargli capire una volta di più di aver fatto la scelta giusta quando ha preferito il basket alla pallavolo , lo sport ...

Nba - gran duello DeRozan-Antetokounmpo : il greco domina nel finale - vincono i Bucks : Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs 135-129 Milwaukee ci ha provato a chiudere subito la pratica San Antonio costruendosi un vantaggio di 15 punti già nel primo quarto: gli Spurs però non erano nel ...

Risultati Nba - cade ancora Boston : vittorie importanti per Nuggets - Bucks e Warriors : Risultati NBA, sei incontri giocati nella notte americana, da segnalare la prestazione da urlo di Karl-Anthony Towns Risultati NBA, sei gare giocate nella notte americana, alcune delle quali molto interessanti. Una di queste ha visto di fronte due candidate ai playoff ad Ovest. I Thunder di Westbrook sono caduti 98-105 sotto i colpi di Jokic e Jamal Murray, a poco è servita la tripla doppia di Russell da 16 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. ...

Nba 2019 - i risultati della notte (20 novembre). Ok Pelicans - Pacers - Bucks e Sixers - Kemba Walker non si ferma e ne fa 43 : Nove partite giocate nell’ultima notte NBA, tre giorni prima della pausa prevista per il giorno del Ringraziamento, nel quale le arene della massima lega professionistica americana restano chiuse. Andiamo a vedere i risultati e le tante notevoli prestazioni individuali. L’uomo che più di tutti sta facendo girare la testa al mondo del basket in questi giorni è senz’altro Kemba Walker: dopo i 60 punti di pochi giorni fa, oggi ne ...

Nba - i Bucks perdono Henson : costretto ad operarsi al polso : John Henson salterà diverse partite dei suoi Milwaukee Bucks a causa di un’operazione al polso a seguito di un infortunio NBA, i Bucks perdono John Henson a tempo indeterminato. La franchigia di Milwaukee ha rivelato che il centro americano dovrà ricorrere ad un’operazione per problemi al polso, i tempi di recupero sono stati definiti dai Bucks “indefiniti”. Con Lopez in ottima forma e Thon Maker che potrebbe ...