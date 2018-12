Inter | Spalletti | Nainggolan non è fuori rosa | Ancelotti fa un po' paura

Spalletti prende le distanze sul caso Nainggolan : “l’Inter di Zhang ha preso il provvedimento…” : Si avvicina sempre di più la giornata valida per il campionato di Serie A, nel big match di fronte Inter e Napoli, ecco la presentazione di Luciano Spalletti che parla anche del caso Nainggolan: “mi spiace non averlo perché è un giocatore fortissimo, ma le regole in una squadra sono importanti come il pallone. Non è fuori rosa, solo fuori da questa partita. Poi si allena e tornerà a far parte del gruppo. A volte si cerca il ...

Inter Napoli - lo 'strano' Natale di Ancelotti : ritorno a San Siro - Spalletti l'eterno rivale : Un anno fa, di questi tempi, Maurizio Sarri superava 3-2 la Sampdoria e manteneva un punto di vantaggio sulla Juventus in vetta alla Serie A. Diventerà campione d'inverno una settimana più tardi, 1-0 ...

nainggolan - guai senza fine -il ninja di spalletti non giochera' Inter-napoli : ecco perche' - Sport : Da gazzetta.it nainggolan Radja nainggolan non giocherà inter-napoli. 'Momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari', si legge nel comunicato pubblicato dall'Inter. Il ...

Inter - Spalletti : "In alcuni momenti ci voleva più carattere" : "Sotto l'aspetto caratteriale non si riesce ad essere cattivi ed esecutivi per quello che dovrebbe essere l'atteggiamento. Ma abbiamo qualità e quando c'è il vantaggio di usarla dobbiamo prenderlo e ...

Chievo-Inter - Spalletti : 'Poco cattivi - pari duro da accettare. Mercato? Impossibile migliorarci' : Queste le sue parole nel post gara, intervistato da Sky Sport. "Noi poco cattivi, dobbiamo vincere gare così" "È successo quello che accade sempre nelle gare con il Chievo, loro usano bene i due ...

Inter - Spalletti sconsolato : 'Troppe scelte sbagliate' : ... 'Noi ogni tanto facciamo delle scelte che sono il contrario di quello che vuole lo sviluppo di un'azione - ha detto il tecnico nerazzurro dopo il match ai microfoni di Sky Sport - . Abbiamo avuto ...

Inter - Spalletti mastica amaro : 'Troppe scelte sbagliate' : ... 'Noi ogni tanto facciamo delle scelte che sono il contrario di quello che vuole lo sviluppo di un'azione - ha detto il tecnico nerazzurro dopo il match ai microfoni di Sky Sport - . Abbiamo avuto ...

Chievo-Inter - Spalletti : “Ci siamo fermati e fatti sorprendere” : Chievo-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato del pareggio contro il Chievo: “È successo quello che è successo nelle ultime partite contro il Chievo, usano benissimo i due attaccanti sulle palle buttate dritto per dritto sui ribaltamenti, noi ci siamo fatti sorprendere, ci siamo […] L'articolo Chievo-Inter, Spalletti: “Ci siamo fermati ...

Inter - Spalletti mette le cose in chiaro : “Intervenire sul mercato? Non mi servono gli avanzi degli altri” : L’allenatore nerazzurro ha commentato il pari del Bentegodi, soffermandosi poi anche sulla prossima finestra di mercato Niente da fare per l’Inter al Bentegodi, la formazione nerazzurra si fa costringere sul pari da un indomito Chievo Verona, riuscito a pareggiare il gol di Perisic grazie alla zampata di Pellissier. Paola Garbuio/LaPresse Una rete piaciuta pochissimo a Luciano Spalletti, analitico nell’analizzare la gara ...

Inter - Spalletti : “Atteggiamento poco cattivo - impossibile migliorare con gli scarti degli altri” : Al termine della gara del “Bentegodi” conclusasi con un pareggio deludente per la sua Inter, Luciano Spalletti ha analizzato quanto avvenuto sul campo ai microfoni di Sky Sport: “È successo quello che è successo nelle ultime partite contro il Chievo, usano benissimo i due attaccanti sulle palle buttate dritto per dritto sui ribaltamenti, noi ci siamo fatti sorprendere, ci siamo fermati a vedere chi prendeva la spizzata. A ...

Inter - Spalletti : "Non riusciamo a essere cattivi" : Un gol di Pellissier al 91' gela l' Inter e regala al Chievo un prezioso 1-1. "Sotto l'aspetto caratteriale non si riesce ad essere cattivi come dovremmo essere - dice Spalletti dopo la partita -. ...

Inter - Spalletti : "Dobbiamo essere più cattivi. Mercato? Con gli scarti non si migliora" : Inter ripresa sul più bello, quando i tre punti sembravano quasi cosa fatta. A Verona non basta il gol di Perisic: nel finale il Chievo ha trovato il pareggio , grazie alla stoccata di Pellissier che ...

Inter - Natale amaro : l’infinito Pellissier rovina le feste a Spalletti : L’Inter di Luciano Spalletti ha pareggiato al Bentegodi di Verona: alla rete del ritrovato Perisic, ha risposto bomber Pellissier L’Inter ha pareggiato a Verona, in una giornata nera per le milanesi. Una gara ben giocata da parte dei nerazzurri per la prima ora di gioco, contro un Chievo Verona che nel finale ha preso coraggio facendo male dalle parti di Handanovic. La squadra di Spalletti ha messo in mostra lacune caratteriali ...

Chievo-Inter LIVE - le formazioni ufficiali : Spalletti ritrova Nainggolan - Di Carlo senza Birsa : Chievo-Inter LIVE – Al “Bentegodi” l’Inter proverà a non perdere terreno dal Napoli, vittorioso al “San Paolo” contro la Spal. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Perisic e Politano a sostegno di Icardi, mentre a metà campo c’è Nainggolan con Brozovic e Joao Mario. Di Carlo, invece, punta su Giaccherini come trequartista alle spalle di Pellissier e Meggiorini. Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, ...