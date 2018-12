Hilton ha deciso di offrire stanze gratis e pranzo di Natale ai senzatetto

dilei

(Di martedì 25 dicembre 2018) Quella appena trascorsa è stata una notte molto speciale per ben ventottobritannici, che hanno avuto la possibilità di trascorrere una vigilia didecisamente diversa dal solito.L’associazione Raise the Roof, che si occupa di iniziative a scopo benefico per sostenere e supportare i clochard britannici, aveva organizzato per i loro sfortunati affiliati due notti tra i confort e gli agi del Royal Hotel Hull, appartenente alla catena dei Britannia Hotels. Nonostante la prenotazione fosse avvenuta con grande anticipo, l’hotel si è riservato di cancellarla senza fornire, in prima istanza, eccessive spiegazioni.Nei giorni successivi, ed in seguito alle grandi proteste fomentate dall’associazione sui maggiori quotidiani britannici, il Royal Hotel Hull ha provato a spiegare le proprie ragioni, evidenziando il grande flusso di gruppi e famiglie ...