2019 | l' anno di Leonardo

Tennis - inizia la stagione 2019. Primi tornei ATP e WTA stagionali : dove saranno impegnati gli italiani? Fognini debutta ad Auckland - Camila Giorgi a Brisbane : Mancano pochi giorni alla ripresa dell’attività del Tennis: la stagione 2019 è davvero alle porte, ed allora è tempo di scoprire cosa faranno i giocatori italiani più in vista, capitanati da Fabio Fognini nel settore maschile e da Camila Giorgi in quello femminile. Partiamo da Fognini: il numero 13 del mondo (e miglior portacolori dell’Italia) non comincerà dalla prima settimana di Tennis, ma dalla seconda, giocando l’ATP 250 ...

Le novità del 2019 - Ecco tutte le auto nuove in arrivo l'anno prossimo : Siamo alle soglie di un anno importante, per l'industria automobilistica. Molto importante: il 2019, a livello di nuovi modelli in arrivo, segnerà un punto di svolta su un fronte, quello della mobilità elettrica, che vedrà l'offerta moltiplicarsi a un ritmo senza precedenti. Per la prima volta nella storia delle quattro ruote, il pubblico avrà a disposizione una varietà di proposte, alcune delle quali particolarmente accessibili, che potrebbero ...

Oroscopo 2019 - Vogue : i due segni maledetti - ecco a cosa vanno incontro : Tra gli oroscopi più seguiti d'Italia, tra un Simon and the stars e un Paolo Fox, c'è quello di Vogue, che ha già pubblicato le previsioni del 2019 scritte da Stefano Vighi. Ve lo diciamo subito: i più fortunati saranno Ariete e Toro. Gemelli, Leone, Vergine e Scorpione saranno messi duramente alla

Oroscopo 2019 Cancro : anno di cambiamenti e novità : Mancano ormai pochi giorni alla fine dell’anno, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Cancro per l’anno che sta per iniziare? Scopriamolo qui di seguito con l’Oroscopo 2019 per questo segno, con predizioni astrali su amore, lavoro e salute. Sarà un anno di rinascita e di rinnovamento per il Cancro. Durante i primi mesi del 2019 Nettuno vi inviterà a fare dell’introspezione e a riflettere sui cambiamenti ...

Cecilia Rodriguez mamma nel 2019? L'annuncio dopo un anno d'amore con Ignazio Moser : La storia d'amore con il fidanzato va a gonfie vele e la modella ha dichiarato di voler diventare mamma entro il prossimo...

Uso contanti 2019 : i limiti nel nuovo anno - le novità : Il prossimo anno con l’approvazione ormai agli sgoccioli della Legge di Bilancio per il 2019, cambierà la soglia entro la quale è possibile effettuare determinate transazioni con l’utilizzo del contante, cambiano dunque i limiti all’uso contanti 2019. In particolare il testo del disegno di legge in attesa per la terza lettura alla Camera, è intervenuto sulle disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti per commercianti al minuto, ...

NFL 2019 (16esima settimana) : nella NFC i Saints saranno testa di serie nei playoffs - nella AFC cadono Chiefs e Chargers : Siamo ormai ad un passo dai playoffs e la 16esima settimana della NFL ci ha regalato altre preziose indicazioni per capire quali saranno le 12 squadre (6 per Conference) che andranno a comporre la griglia della post-season e, soprattutto, in quale posizione. nella NFC importantissimo successo dei New Orleans Saints che conquistano il vantaggio del fattore campo nella post-season, mentre i Seattle Seahawks stendono i Kansas City Chiefs e, oltre a ...

Libia - il premier Conte incontra Haftar e Al Serraj : “Il 2019 sia l’anno della svolta - via maestra è un accordo politico” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato in Libia per una missione lampo: prima ha incontrato a Tripoli il presidente Al Serraj e il presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled Al Meshri. Poi è volato a Bengasi dove ha avuto un lungo colloquio con il generale Khalifa Haftar e, infine, prima di rientrare a Roma si è recato a Tobruq dal presidente della Camera dei rappresentanti Aguila Saleh. Un viaggio voluto da Conte per ...

Oroscopo del 2019 per i Gemelli : sarà un anno di transizione : L'anno che verrà, il 2019, porterà ai nati sotto il complesso segno dei Gemelli poche novità degne di rilievo. Nei primi mesi dell'anno vi diciamo subito che sarete portati a strafare pur di gratificare il vostro ego un po' ipertrofico, ma purtroppo va aggiunto che questo è da sempre un vostro limite ben preciso. A volte, per questo motivo, risulta anche difficile capirvi, perché non avete voglia di stare ad ascoltare gli altri e di mettervi nei ...

Conte in Libia vede Al Serraj - 2019 sia l'anno della svolta : Il premier libico, riconosciuto dall'Onu, ha poi fornito a Conte "un quadro della situazione politica attuale e dei passi intrapresi dal governo di unità sulla via delle riforme economiche e della ...

Libia - Conte : auguro 2019 sia anno svolta : 12.52 "Non vogliamo decidere le sorti del popolo libico, ma come Paese abbiamo a cuore le sue sorti ed è questa la ragione per cui ci siamo incontrati a novembre a Palermo e per cui oggi sono qui", ha detto il premier Conte incontrando il presidente libico al Serraj a Tripoli,secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi. Conte auspica che il 2019 possa essere "l'anno della svolta"per la Libia e ha sottolineato che l'Italia vuole offrire ...

Festival di Sanremo 2019 - rivelato il cast ufficiale : ci saranno Nek - Il Volo ed Irama : Siamo a Natale ma sono già in molti ad attendere con trepidazione l'arrivo di febbraio e del Festival di Sanremo 2019. La massima competizione canora italiana, infatti, avrà luogo, come da tradizione, nella città ligure tra il 5 ed il 9 febbraio, quando i big e le nuove voci della musica italiana si sfideranno con i loro inediti per aggiudicarsi l'ambito titolo di vincitore della kermesse. A tal riguardo vi segnaliamo che, nelle scorse ore, ...

Oroscopo 2019 : anno complicato per il Cancro - Ariete e Capricorno ok : Anche il 2018 sta per andare agli archivi e per molti è tempo di consuntivi. In tanti, però, vogliono voltare pagina in fretta e pensare all'anno che verrà. Curiosi di sapere cosa vi riserverà il futuro? L'Oroscopo 2019 rivela che saranno diversi i segni fortunati ed, in particolar modo, il Leone, Ariete e Gemelli. Cancro ostacolato da Saturno Per il Cancro sarà un 2019 in salita. Il segno d'acqua dovrà fronteggiare molte difficoltà a causa ...

Oroscopo - previsioni 2019 di Jupiter : lo zodiaco dell’anno prossimo : Oroscopo 2019: le previsioni degli astri dell’anno nuovo secondo Jupiter A meno di dieci giorni dall’arrivo dell’anno nuovo, le previsioni dell’Oroscopo di Jupiter sono state svelate, come da tradizione, su Rai News 24, dove l’astrologo ha anche svelato qual è il ‘podio’ dei segni zodiacali più fortunati secondo l’Oroscopo del 2019. Si comincia con il Sagittario, che dopo 12 anni vedrà il ritorno ...