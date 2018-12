Tsunami | case resilienti nel progetto del team PolisMaker

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Un tema più che mai attuale dopo la tragedia, ed è solo la più recente, delloche ha devastato, provocando, ma i dati non sono ancora aggiornati, la morte di 280 persone e il ferimento di oltre mille persone, oltre a 57 dispersi e 11mila persone rimaste senza tetto. E proprio per prevenire o fronteggiare i rischi collegati ai cambiamenti climatici e favorire soluzioni la World Bank in collaborazione con Nazioni Unite – UN Habitat, in partenariato con Airbnb, Build Academy e Global Facility for Disasters Reduction and Recovery ha promosso il concorso Resilient Homes Design Challenge. L’obiettivo? Progettare soluzioni abitative, economiche e sostenibili con un target di spesa fino a 10mila dollari. Il claim della call era proprio “Help us create resilient homes for people in some of the most vulnerable areas of the World”: aiutateci a creare...