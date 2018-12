Roma | esplosione in una palazzina a Velletri | un ferito

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Un’ha investito unain via Selva nuova, a, in provincia di. Un uomo, di nazionalità italiana, di circa 55 anni è rimasto ustionato. La deflagrazione ha coinvolto parte del piano superiore dell’edificio. Sul posto in pochi minuti sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco. Al momento non ci sono problemi di viabilità nell’area. La struttura è stata evacuata.L'articoloin una: unMeteo Web.