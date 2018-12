Napoli può dormire serena | Meret è un predestinato

Napoli - Verdi è recuperato e adesso scalpita : contro la Spal può essere il suo momento : Se c’è un calciatore che negli ultimi mesi è mancato al Napoli, questo è senza dubbio Simone Verdi, infortunatosi all’inguine il 20 ottobre nella partita del “Friuli” contro l’Udinese. Quando sembrava sulla via del recupero poi, l’ex Bologna ha accusato un altro problema alla caviglia e si è dovuto limitare ad osservare i compagni da fuori. adesso gli acciacchi sono stati smaltiti e Ancelotti ha spuntato ...

Napolitano e D’Ambrosio preoccupati per la detenzione di Contrada. Telefonate al giudice : “Puoi anticipare l’udienza?” : Il Quirinale di Giorgio Napolitano si interessò al destino del detenuto Bruno Contrada. E lo fece chiamando alla presidente del tribunale di sorveglianza di Napoli. Quando nel 2007 il Colle ipotizzò di concedere la grazia al superpoliziotto condannato per concorso esterno a Cosa nostra, il consigliere giuridico Loris D’Ambrosio telefonò personalmente alla giudice Angelica Di Giovanni il giorno della vigilia di Natale. Oggetto della ...

Napoli - Milik il re dei gol pesanti Adesso si può dosare il turnover : La fortuna sta cominciando a saldare il pesante debito nei confronti di questo ragazzo tormentato dagli infortuni. Milik non ha perso il sorriso, la forza di volontà e il coraggio dopo le...

Ancelotti può garantire per il Napoli competitivo - altro è roba da chiromanti : La differenza Carlo Ancelotti ha sempre parlato di competitività. O meglio: di un Napoli competitivo su tutti i fronti, contro qualunque avversario. È stata una promessa mantenuta, finora: il campionato vede gli azzurri al primo posto tra gli umani, in Champions l’eliminazione contro Liverpool e Psg (!) è arrivata all’ultima partita, dopo cinque gare ad altissimo livello. Oggi Ancelotti ha ribadito questo concetto, parlando di Europa League ma ...

Europa League - le “retrocesse” dalla Champions : il Napoli può affrontare Shakhtar e Bruges : I verdetti dei gironi Come già scritto, il Napoli sarà testa di serie al sorteggio per i sedicesimi di Europa League. Lunedì si conoscerà il nome della squadra avversaria di Ancelotti e i suoi ragazzi, ma intanto prende forma la seconda urna dopo la fine dei gironi di Champions League. Sono arrivate delle buone notizie: oltre all’Inter, in prima fascia finiscono ache Valencia e Benfica, le due squadre più fastidiose. Nell’urna numero ...

Napoli - quanto può valere la qualificazione agli ottavi di Champions : Il Napoli cerca la terza qualificazione agli ottavi di Champions League nell'ultimo turno, sfidando il Liverpool ad Anfield. L'articolo Napoli, quanto può valere la qualificazione agli ottavi di Champions è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bandini (Guardian) : «Il Napoli può giocare alla pari col Liverpool» : Una vittoria convincente «Il Napoli batte 4-0 il Frosinone, ed è il successo più convincente del week-end di Serie A. Così la squadra di Ancelotti ha risposto al Liverpool, che con lo stesso punteggio ha vinto in casa del Bournemouth. La squadra laziale non è al livello delle Cherries, ma ci sono segnali incoraggianti per Ancelotti in vista dello scontro diretto di Anfield». Parole e musica di Paolo Bandini, prima penna sportiva del Guardian ed ...

Scommesse : Liverpool netto favorito sul Napoli - può finire 2-1 : Il risultato finale sembra chiuso Non lasciatevi ingannare dalle apparenze. È la frase che viene in mente mentre leggiamo le Scommesse di SNAI a proposito di Liverpool-Napoli il match di martedì prossimo che deciderà il futuro europeo della squadra di Ancelotti (e ovviamente anche quella di Klopp). A una prima lettura, i Reds sembrano i netti favoriti del match, e in effetti lo sono. Il risultato sembra chiuso. Ma poi, guardando le quote dei ...

Parla l'agente : «Hysaj? Può andar via da Napoli a gennaio» : Napoli - Intervistato a 'Si gonfia la rete' di Raffaele Auriemma in onda su Radio Marte, Mario Giuffredi , procuratore tra gli altri di Hysaj , Mario Rui , Grassi e Sepe , ha rilasciato interessanti ...

Sarri dopo Chelsea-Fulham : 'Il Napoli può battere il Liverpool. I Reds non sono più quelli di due mesi fa' : dopo la vittoria sul Fulham di Ranieri Maurizio Sarri ha parlato anche del suo Napoli, atteso, tra pochi giorni alla decisiva sfida di Champions League contro il Liverpool ad Anfield: "Ha le carte in ...

Napoli - Dema punta su Imu e rifiuti. Ma Panini : 'Si può solo vivacchiare' : Ore di dibattito, una forte critica da parte delle opposizioni con M5S e Forza Italia sugli scudi insieme al Pd, ma alla fine la lunghissima maratona di bilancio - finita a notte fonda - ha visto la ...

Napoli - Ancelotti : 'Scudetto sogno - non utopia. Champions? Può succedere di tutto' : Il suo Napoli e la sua Napoli, Carlo Ancelotti ne ha parlato a Kiss Kiss Napoli con il disincanto che lo contraddistingue. 'Mi piace lavorare con i calciatori forti e Cavani lo è - ha tagliato corto ...

Napoli - De Laurentiis : “Cavani non può rifiutare la cifra che gli offro. Ancelotti grande uomo” : Come sempre, è un fiume in piena il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club azzurro ha infatti rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. La promessa di De Laurentiis per gennaio —> leggila qui Il patron del Napoli ha voluto rispondere alle prime domande riguardanti un ipotetico trasferimento di […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Cavani non può rifiutare la cifra che gli offro. ...