Napoli | De Laurentiis ' Mazzoleni arbitra con Inter Non imparziale | mi preoccupa'

De Laurentiis : "Inter-Napoli? Preoccupa Mazzoleni" : 'Mazzoleni per la sfida contro l'Inter? Mi Preoccupa, con noi è stato cattivo e anche non sempre imparziale' . Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss commentando ...

Napoli - De Laurentiis : 'Contro l'Inter arbitra Mazzoleni? Sono preoccupato...' : Napoli - Merdoledì 26 dicembre a San Siro va in scena il big-match Inter - Napoli , ore 20.30, e Aurelio De Laurentiis non dorme sonni tranquilli: ' Mazzoleni designato per Inter-Napoli ? Mi preoccupa ...

De Laurentiis : «Mi preoccupa Mazzoleni per Napoli-Inter» : Intervista di Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli per gli auguri di Natale. Tra le varie cose, segnaliamo le sue dichiarazioni su Meret «Mai avuto dubbi su Meret, sennò non avrei pagato tutti quei soldi. È una persona esemplare: i suoi genitori sono sempre presenti, mai invadenti. È un’eccellenza italiana. È un portiere italiano, un portiere napoletano è al Parma in prestito. La Figc «La Serie A è un torneo molto sbilanciato, ...

Inter-Napoli affidata a Mazzoleni - la reazione di De Laurentiis è sorprendente : “con noi è sempre stato…” : Il presidente del Napoli non ha mandato già la designazione di Mazzoleni per il match tra Inter e Napoli La designazione di Inter-Napoli rischia di far andare storto a De Laurentiis il cenone della vigilia di Natale, considerando la reazione del presidente degli azzurri alla notizia che sarà Paolo Silvio Mazzoleni a dirigere la gara di San Siro. Marco Rosi/LaPresse Parole sorprendenti quelle del numero uno del club campano, che non ha ...

De Laurentiis : 'Mazzoleni per Inter-Napoli mi preoccupa' : NAPOLI - ' Mazzoleni per Inter-Napoli mi preoccupa, con noi è sempre stato cattivo ed anche non imparziale. Mi date una brutta notizia. Mi raccomando, comportatevi da persone per bene! Il VAR è stato ...

De Laurentiis accende Inter-Napoli : «Mazzoleni sempre cattivo con noi» : Il campionato, l?Europa, il futuro molto vicino e il Natale. È un Aurelio De Laurentiis a tutto tondo quello intervenuto ai microfoni della radio ufficiale per fare il punto della...

Napoli - De Laurentiis : "Mazzoleni? Brutta notizia - con noi cattivo e non imparziale" : A Natale siamo tutti più buoni. O forse no, a giudicare dalle dichiarazioni al vetriolo di Aurelio De Laurentiis a due giorni dalla sfida del suo Napoli con l'Inter, big match del primo Boxing Day ...

Verso Inter-Napoli - De Laurentiis : "Mazzoleni mi preoccupa" : A due giorni dal big match contro l'Inter, in casa Napoli ci pensa Aurelio De Laurentiis a rendere meno natalizio il clima. Il patron azzurro, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è entrato in ...

Inter-Napoli - De Laurentiis sbotta dopo le designazioni arbitrali : Si avvicina sempre di più la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, il turno regalerà il big match tra Inter e Napoli, è stato designato l’arbitro Mazzoleni, decisione che non è andata giù al presidente De Laurentiis, ecco le parole a Radio Kiss Kiss: “Mi preoccupa la scelta di Mazzoleni perchè con noi è stato spesso cattivo e non imparziale. Rizzoli, Rizzoli, mi state dando una brutta notizia. Il VAR doveva essere ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis pensa ad un regalo per Ancelotti : Calciomercato Napoli – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Napoli, Inter e Juventus? Si sta quindi entrando nel vivo del mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. leggi anche —> le parole di De Laurentiis su Meret Joachim Andersen: Inter, Juventus […] L'articolo Calciomercato Napoli, De Laurentiis pensa ad un regalo per Ancelotti ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis pensa ad un regalo per Ancelotti : Calciomercato Napoli – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Napoli, Inter e Juventus? Si sta quindi entrando nel vivo del mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. leggi anche —> le parole di De Laurentiis su Meret Joachim Andersen: Inter, Juventus […] L'articolo Calciomercato Napoli, De Laurentiis pensa ad un regalo per Ancelotti ...

Psg - maxi offerta per un calciatore del Napoli : De Laurentiis al momento resiste : Nella giornata di ieri il Corriere dello Sport ha lanciato l’indiscrezione secondo cui il Psg sarebbe interessato ad acquistare Allan dal Napoli. L’offerta di 50 milioni formulata dal club parigino non sarebbe stata smentita e pare anche che qualche giorno fa ci sia stato un incontro segreto in un hotel a Roma: in questa occasione, però, il Napoli ha voluto precisare che il centrocampista brasiliano non si muoverà dalla ...

Napoli - De Laurentiis vuole Almendra subito : Mercato sì, ma solo in prospettiva: il Napoli lavora in questo modo già da qualche anno durante la sessione invernale e ora sta stringendo i tempi per Agustin Almendra, centrocampista di qualità del ...

Napoli - De Laurentiis non blinda Koulibaly - : Koulibaly è considerato uno dei migliori centrali difensivi al mondo. De Laurentiis, in una lunga intervista al Corriere del Mezzogiorno, ha parlato del futuro del forte difensore senegalese: 'A gennaio non venderemo Koulibaly, ma arriverà il momento in cui non ...