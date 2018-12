Nadia Toffa | in ospedale la Vigilia di Natale | “È comunque un giorno speciale”

Nadia Toffa - l'ultimo messaggio che commuove l'Italia : 'Ce la sto mettendo tutta' : È direttamente Nadia Toffa a dare le ultime notizie sul suo conto. Lo fa sul suo profilo Instagram, dove la conduttrice de Le Iene ha postato un messaggio commovente in cui parla della sua battaglia ...

Nadia Toffa ultime notizie - messaggio commuove : “Ce la sto mettendo tutta - grazie” : ultime notizie Nadia Toffa, la malattia e la forza di combattere Le ultime notizie su Nadia Toffa vengono direttamente dal suo profilo ufficiale Instagram e sono tutt’altro che negative. La Iena e conduttrice infatti ha scritto un messaggio che pur essendo commovente mette comunque in evidenza che le cose stanno andando per il meglio e […] L'articolo Nadia Toffa ultime notizie, messaggio commuove: “Ce la sto mettendo tutta, ...

Nadia Toffa/ Foto : 'sono rinata d'inverno come i bucaneve. Non abbiate fretta perché...' : Nadia Toffa rinasce d'inverno come un bucaneve e lancia un messaggio ai fans in vista del Natale: 'non abbiate fretta, perché la vita...'.

Nadia Toffa fa una dedica speciale a Joe Bastianich dopo quella rivolta al suo Maxi : A quasi un anno dal malore che ha acceso i riflettori su Nadia Toffa in tutto il mondo, la iena ieri sera è tornata sui social per dire la sua sul suo splendido rapporto con uno degli amici più grandi che ha, Joe Bastianich. Molto spesso i due sono finiti al centro del gossip e sono in molti quelli che hanno insinuato che tra loro ci fosse del tenero ma sia l'imprenditore italiano americano che la iena hanno sempre smentito, almeno fino a ieri ...

Nadia Toffa - la nipote Alice : 'Mi sono innamorata di te'/ 'Sono orgogliosa di te - per me hai già vinto' : Nadia Toffa, la nipote Alice: 'Mi sono innamorata di te'. La conduttrice de Le Iene pubblica su Twitter un suo messaggio: 'sono orgogliosa di te'.

Nadia Toffa mostra una foto : 'Ecco chi vuole prendere il mio posto alle Iene' : 'Stasera vi presenterò una puntata speciale delle Iene da non perdere .....e guardate chi vuole sostituirmi con tanto di parrucca. La mia Totó'. Nadia Toffa non perde l'ironia. Su Instagram, mostra ...

Nadia Toffa presenta il “suo” Max su Instagram. E sorride : Nadia Toffa sorprende ancora una volta i follower su Instagram, con uno scatto che desta grande curiosità. Sul suo profilo la conduttrice delle Iene ha pubblicato una foto in compagnia di un uomo. Lui è Max, una delle persone più importanti della sua vita. A rivelarlo è la stessa Nadia, che ha commentato il selfie con parole dolcissime, lasciando intendere quanto sia forte il sentimento che prova per il “suo” Max. “Buongiorno ...

Nadia Toffa presenta il suo Max : “Amico? Amore? È tutto riduttivo” : La conduttrice de ‘Le Iene’, di solito molto riservata rispetto alla sfera sentimentale, su Instagram ha pubblicato lo...