Marsiglia | Balotelli e Kean!

Marsiglia - Garcia : 'Balotelli? Non è una priorità' : Rudi Garcia , allenatore del Marsiglia , ha spento le voci sul possibile arrivo di Mario Balotelli dal Nizza a gennaio. Ecco le parole dell'ex tecnico della Roma a RMC Sport : 'L'ingaggio di Balotelli non è una priorità per il Marsiglia, credo che non sarebbe opportuno avanzare delle pretese economiche importanti alla nostra dirigenza. Non sarebbe razionale'.