F1 – Dall’avvertimento a Leclerc fino al rapporto con i fan | Raikkonen svela | “per

sportfair

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Protagonista di uno speciale televisivo, il pilota finlandese ha parlato della sua esperienza in Ferrari e del suo sostituto Una stagione straordinaria ha chiuso l’avventura di Kimicon la Ferrari, che dall’anno prossimo avrà Charlescome compagno di Sebastian Vettel.photo4/LapressePer Iceman sarà tempo di aprire un altro capitolo della propria carriera al volante dell’Alfa-Sauber. Il finlandese ha voluto raccontare tutte le sue emozioni nel corso di uno speciale televisivo che Sky Sport ha voluto realizzare per lui: “non credo che questo addio alla Ferrari sia triste perché conosco il team in cui andrò a correre. Ovviamente sarà diverso ma non c’è nulla di triste, abbiamo vissuto bei momenti ed è per questo che nessuno dovrebbe essere triste. La Ferrari è diversa rispetto a qualunque altro team, c’è una grande passione: ovunque tu ...