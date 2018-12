Etna | esplosioni e scosse di terremoto | aperta una frattura eruttiva alla base del

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : 130 scosse in quattro ore - esplosioni e boati : L' Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

