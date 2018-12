Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Eurolega – Risultati e Classifica dopo i match della 14ª giornata : l’Olimpia Milano aggancia il treno Playoff : Milano batte il Panathinaikos in trasferta, in testa non si fermano Fenerbahce, Real Madrid e CSKA Mosca: Risultati e classifica di Eurolega dopo i match della 14ª giornata Tre giorni di emozioni e verdetti importanti in giro per l’Europa per la 14ª giornata di Eurolega che si chiude con un risultato che fa felici i tifosi italiani: nell’ultima partita in calendario, l’Olimpia Milano supera il Panathinaikos in trasferta e aggancia il treno ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano e la situazione di Classifica. La strada per i quarti di finale è ancora lunga. : Pur con le ultime tre sconfitte contro Barcellona, Zalgiris Kaunas e Gran Canaria, oggi la classifica di Milano in Eurolega è all’incirca quella che ci si attendeva alla vigilia. Sei vittorie e cinque sconfitte valgono attualmente all’A|X Armani Exchange il sesto posto assieme all’Olympiacos e al già citato Barça. Bisogna dire che la campagna europea milanese è partita molto bene, con le uniche due sconfitte giunte a Milano ...

Eurolega - Gran Canaria passa a Milano : l’Olimpia frena - idem Real e Barcellona - risultati e Classifica : Eurolega, cadono le big spagnole Real Madrid e Barcellona, l’Olimpia Milano perde la “battaglia” contro Gran Canaria Eurolega, serata dalle mille emozioni in giro per i campi europei. La gara più interessante è forse stata quella tra lo Zalgiris ed il Real Madrid, con la vittoria lituana 83-75, con un Grigonis mattatore della gara con 19 punti. Ha perso anche il Barcellona, sul parquet del Buducnost 67-64, uno scivolone ...

Eurolega – Risultati e Classifica dopo le partite della 9ª giornata : Milano resta in zona Playoff! : Nonostante la sconfitta a Barcellona, l’Olimpia Milano resta ancora in zona Playoff: Risultati e classifica dopo la 9ª giornata di Eurolega Due giorni di grande basket in giro per l’Europa con gli 8 emozionanti match della 9ª giornata di Eurolega. Il campionato europeo regala sempre grandi emozioni e anche qualche verdetto inatteso. Un esempio? Il primo ko stagionale del Real Madrid che crolla sul campo dell’Olympiakos nella giornata di ...