Calciomercato Juve | Ramsey l' ultimo colpo a parametro zero | tutti i precedenti FOTO

Juventus - Aaron Ramsey in pugno/ Ultime notizie Calciomercato : Paratici vicino al nuovo colpo a costo zero : Juventus, Aaron Ramsey in pugno. Ultime notizie calciomercato: il ds Fabio Paratici vicino al nuovo colpo a costo zero dopo Emre Can

Calciomercato Juventus - bianconeri in pole per Ramsey : Per le ultime notizie di Calciomercato clicca qui! Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la Juventus sarebbe ora nuovamente in vantaggio nella corsa a Ramsey, superando così il Bayern Monaco, che ...

Calciomercato Juventus - si profila un colpo pazzesco per i bianconeri : in arrivo un big in scadenza : La Juventus è già concentrata sulla prossima finestra di mercato, i nomi sul taccuino di Paratici fanno sognare i tifosi bianconeri Messo al sicuro il titolo d'inverno con la vittoria sulla Roma , la ...

Il Calciomercato oggi – Juventus-Messi - la notizia è clamorosa : La Juventus è scesa in campo per la 17^ giornata del campionato di Serie A, big match contro la Roma che ha portato indicazioni alla squadra di Massimiliano Allegri.Nel frattempo clamorosa bomba di Alessio Sundas, agente ed intermediario attraverso un filmato diffuso dalla SportMan: “Il Napoli non mi ha risposto per Messi, sono arrivato alla conclusione che la soluzione ideale sarebbe la Juventus, uno scambio con Dybala. Messi ...

Calciomercato Juventus - l'agente di Dybala lo avrebbe proposto al Real Madrid : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, giocatore molto chiacchierato in questo momento della stagione. Il fuoriclasse argentino, infatti, non si sta sicuramente esprimendo sui suoi standard e sta risentendo dell'arrivo di Cristiano Ronaldo. L'ombra del campione portoghese sta oscurando la stella di Dybala. L'anno scorso l'attaccante argentino era il ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Ndombelé a gennaio (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato invernale. L'obiettivo principale del club bianconero è l'acquisto di un centrocampista di alto livello. Negli ultimi giorni il nome piu' caldo è stato quello di Paul Pogba, fortissimo centrocampista francese del Manchester United. Dopo l'addio di José Mourinho, però, il giocatore transalpino potrebbe rimanere in Gran Bretagna. Inoltre, lo United non ha ...

Calciomercato Juventus - rivoluzione in difesa : interessano de Ligt e Todibo (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Uno degli obiettivi principali del club bianconero è quello di rinnovare la difesa, visto il fatto che la maggior parte degli elementi che compongono il reparto difensivo bianconero hanno superato i trent'anni. Inoltre, come riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", Mehdi Benatia potrebbe essere ceduto a gennaio. Su di lui, infatti, ci ...

JUVENTUS ROMA - DI FRANCESCO 'DOVREMO ESSERE PERFETTI'/ 'Necessario tornare sul Calciomercato' : Eusebio Di FRANCESCO non ha dubbi, in vista di JUVENTUS ROMA toglierebbe Mandzukic alla squadra di Allegri. Sottolinea: 'Vorrei avere 11 Mandzukic'

Calciomercato Juventus - dall'Atletico Madrid potrebbe arrivare Filipe Luis : La Juventus sta lavorando con grande attenzione alla prossima sessione di Calciomercato invernale ma, contestualmente, tiene d'occhio alcune situazioni che potrebbero concretizzarsi a giugno. Il club bianconero, infatti, è attento a tutte le occasioni che si presentano sul mercato e dopo il colpo Cristiano Ronaldo potrebbero arrivare altri top player nella prossima sessione estiva. Il club bianconero sta seguendo due big del Real Madrid, Isco ...

Calciomercato Juventus - Real Madrid e PSG pensano ad Allegri per giugno (RUMORS) : Nel mondo del calcio ha fatto grande notizia l'esonero di José Mourinho. Il Manchester United ha deciso di dare il benservito al tecnico portoghese, dopo un avvio di stagione davvero disastroso (il peggiore da ventotto anni, per quanto riguarda la storia del club britannico). Il posto di Mourihno è stato preso da Ole Gunnar Solskjaer, l'uomo che regalò la Champions League al Manchester United nel 1999 contro il Bayern Monaco. A Mourinho andranno ...

Calciomercato Inter - sfida alla Juventus per Tonali - Andersen e Todibo : Calciomercato Inter – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d’Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno […] L'articolo Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Tonali, Andersen ...