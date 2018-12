Serie A | Milano show | undicesima vittoria di fila!

Basket : Serie A - Milano-Varese 72-67 : ANSA, - ASSAGO, MILANO,, 23 DIC - Solo una prova irreale di Mike James, 27 punti, 5 assist, 8 rimbalzi, preserva l'imbattibilità in campionato dell'Ax Milano che respinge l'assalto dell'Openjobmetis ...

LIVE Milano-Varese basket - Serie A in DIRETTA : Milano doma Varese per 72-67 - 27 punti di Mike James : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Varese, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Grandissima attesa per il 177° derby lombardo tra le due formazioni: l’Olimpia vuole difendere la prima posizione e continuare il proprio cammino senza sconfitte, mentre la squadra di Attilio Caja è in un eccellente momento di forma e arriva da quattro vittorie consecutive. Oltre ...

Serie A Basket - 11ª Giornata – Milano super anche sotto Natale : Varese si arrende al Forum : L’Olimpia Milano vince ancora e festeggia il Natale da prima in classifica: la squadra di coach Pianigiani batte Varese nella sfida dell’11ª Giornata della Serie A L’Olimpia Milano regala una nuova gioia ai propri tifosi in vista dell’imminente Natale. La formazione Campione d’Italia in carica batte Varese (72-67) nella sfida dell’11ª Giornata di Serie A e si prepara a passare un Natale da prima in classifica. Grazie a questo successo ...

Basket - 11a giornata Serie A 2019 : Milano alla prova Varese - Venezia a Cantù sperando in un passo falso della capolista : Tra domani, sabato 22 dicembre, e domenica 23 dicembre andrà in scena l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Tolta Milano, capolista imbattuta con dieci vittorie nelle prime dieci partite, l’equilibrio sembra essere la cifra distintiva di questa stagione. Venezia conserva due punti di margine su Varese e Cremona, ma le due lombarde si stanno confermando contendenti insidiose nella lotta per le posizioni ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Milano fa ricorso contro la squalifica di Gudaitis dopo la rissa con Sassari : Storie tese alla fine dello spettacolare match del decimo turno del campionato di Serie A 2018-2019 tra Banco di Sardegna Sassari e A|X Armani Exchange Milano. Arturas Gudaitis, dopo il termine dell’incontro, è venuto alle mani con due giocatori della Dinamo, Terran Petteway e Rashawn Thomas, colpendo il primo con uno schiaffo alla nuca e cercando di causar danni anche al secondo. Al lituano dell’Olimpia sono state comminate due ...

Basket – Serie A - incredibile rissa al termine di Sassari-Milano : scintille in campo - i provvedimenti disciplinari [VIDEO] : incredibile rissa ieri pomeriggio al termine della sfida di Serie A tra Sassari e Milano: Gudaitis punzecchia Petteway e finisce a terra per un pugno di Thomas scintille in campo ieri pomeriggio al termine della sfida di Serie A di pallacanestro maschile tra Sassari e Milano. La squadra di coach Pianigiani ha avuto la meglio all’overtime, dopo una sfida davvero tosta e sofferta, per 106-107. Al termine della sfida, durante i saluti ...

Basket - Serie A : Milano passa col brivido a Sassari - Venezia riparte di slancio : ROMA - Milano conserva la propria imbattibilità, col brivido, leggi un overtime,, dopo la decima giornata del massimo campionato di pallacanestro. L'Olimpia passa di misura sul campo di una Sassari ...