MotoGp | Ducati in arrivo il 18 gennaio | a febbraio la Yamaha

MotoGp - fissata la presentazione della Ducati 2019 : appuntamento in Svizzera il 18 gennaio : La Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci verrà presentata il 18 gennaio presso il Philip Morris R&D Cube di Neuchâtel Comincerà ufficialmente il 18 gennaio la nuova stagione della Ducati, in quella data infatti verrà presentata la moto 2019 presso il Philip Morris R&D Cube di Neuchâtel, in Svizzera. Il team di Borgo Panigale ha deciso di anticipare di cinque giorni la Honda, che alzerà i veli dalla propria moto il 23 gennaio ...

MotoGp - la Ducati del 2019 non sarà rivoluzionaria. Sviluppo della GP18 per sconfiggere la Honda con Dovizioso : 76 punti: questo il distacco al termine del Mondiale 2018 di MotoGP tra la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Andrea Dovizioso. Lo spagnolo si è imposto grazie ad una costanza spaventosa: 9 vittorie e 14 podi in totale. Numeri impressionanti che non hanno concesso ai rivali alcuna occasione per impensierirlo davvero. Nel caso specifico Dovizioso ha pagato a carissimo prezzo i tre zero di Jerez de la Frontera (Spagna), Le Mans (Francia) e ...

MotoGp Ducati - Dall'Igna : «Gap ridotto - lavoriamo per vincere» : ROMA - La Ducati è pronta ad affrontare il prossimo mondiale della MotoGp con serie ambizioni di vittoria, ma per raggiungere l'obiettivo dovrà ancora lavorare duro. Ne è convinto Gigi Dall'Igna, ...

MotoGp - Andrea Iannone e il grave lutto : 'Addio Silvio - con te i miei anni più belli'. Il mondo Ducati piange : Tutto il dolore di Andrea Iannone in una foto. Il pilota della Suzuki ha voluto ricordare su Instagram Silvio Sangalli , il coordinatore del team Ducati di MotoGp scomparso venerdì a soli 54 anni: '...

MotoGp - tragedia in casa Ducati : un lutto tremendo colpisce il team di Borgo Panigale : Si è spento all’età di 54 anni il team coordinator Sangalli, una perdita enorme per la Ducati che gli ha dedicato un pensiero sui social Una giornata tragica per la Ducati, colpita dalla scomparsa di Silvio Sangalli, team coordinator della casa di Borgo Panigale in MotoGp. Una notizia tremenda per l’intera squadra in rosso, visto che il proprio collega aveva solo 54 anni. Per ricordare la sua memoria, la Ducati ha deciso di ...

MotoGp Ducati - Petrucci : «Con Dovizioso ho un grande rapporto» : ROMA - L'atmosfera nei box della Ducati non era proprio rilassata negli ultimi due anni, a causa della tensione continua e crescente tra Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Quest'anno Danilo Petrucci ha ...

MotoGp - rivelazioni shock di Lorenzo : “ho pensato al ritiro e son caduto in depressione. La Ducati? Non ha creduto in me” : Il pilota spagnolo ha lanciato l’ennesima frecciatina alla Ducati, svelando poi un sorprendente retroscena relativo alla scorsa stagione Il ritiro e, a stretto giro di posta, anche una leggera depressione. Una situazione complicata per Jorge Lorenzo, risolta grazie all’intervento della Honda, che gli ha concesso una chance da cogliere al volo. AFP/LaPresse Lo spagnolo ha parlato del suo ultimo anno complicato, caratterizzato ...

MotoGp - Dovizioso : 'Anche con Lorenzo ero il pilota di punta Ducati' : MotoGP Ducati Andrea Dovizioso ha parlato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in occasione di una sua visita alla Brembo, casa che fa 'frenare' tutti piloti della MotoGP. Il pilota forlivese della Ducati ha parlato dei recenti test di Valencia e Jerez, del nuovo compagno ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Io sempre stato punta Ducati - la moto per il 2019 va bene ma…” : Andrea Dovizioso sta caricando le pile in vista del 2019, la prossima stagione sarà importantissima per il forlivese che proverà a battagliare per il Mondiale motoGP dopo due secondi posti consecutivi alle spalle di Marc Marquez. Il pilota della Ducati non avrà più Jorge Lorenzo che si è accasato alla Honda, il viceiridato non si tira indietro e va a caccia del massimo obiettivo come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “Credo di avere ...

MotoGp – Dovizioso sempre preciso e sincero : “ero punta Ducati anche gli anni passati - ma non lo volevano vedere! Vale? Mi invita sempre al Ranch - ma…” : Andrea Dovizioso sereno e motivato: il forlivese pronto per un 2019 al top. Le parole del Ducatista tra analisi sulla sua futura moto e sui rivali e ottimismo La stagione 2018 di MotoGp è stata spettacolare, ricca di colpi di scena e fortissimi emozioni in pista. Andrea Dovizioso, per il secondo anno consecutivo, si è dovuto accontentare del titolo di vicecampione del mondo, chiudendo la sua annata al secondo posto mondiale, alle spalle di ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Ottima conclusione» : JEREZ - 'Abbiamo provato molte novità e sono soddisfatto perché abbiamo migliorato sotto diversi punti di vista e le conclusioni sono ottime. Per la prima volta abbiamo potuto mettere in pista la moto ...