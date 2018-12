Bimbo muore a 2 anni dopo circoncisione in casa a Monterotondo | grave il fratellino Un

Bimbo muore a 2 anni dopo circoncisione in casa a Monterotondo : grave il fratellino : ?Ha due anni il bambino nigeriano di Monterotondo morto al Sant'Andrea dopo un intervento "domestico" di circoncisione mentre il suo fratellino gemello é ricoverato nella...

Circoncisione in casa a Monterotondo : muore Bimbo di 2 anni - gravissimo il fratello : Tragedia a Monterotondo, un bimbo di 2 anni è morto a seguito di un’intervento di Circoncisione rituale. Il fratellino gemello, anch’esso sottoposto all’intervento, è grave ed è ricoverato al Sant’Andrea. Il dramma si è compiuto in una famiglia che ha eseguito la pratica sui suoi due figli. Il presunto medico, anch’esso nigeriano, è stato arrestato...

Si addormenta sul divano con il figlio neonato tra le braccia : il Bimbo muore : 'Il piccolo è venuto al mondo prematuro. Ma non ha avuto problemi quando lo abbiamo portato a casa', ha dichiarato al Sun. 'Sembrava che stesse bene il giorno prima di morire. Aveva avuto solo un ...