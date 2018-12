Torneo dei Quartieri | sport e solidarietà a San Donato

A Tale e Quale Show del 2 novembre parte il Torneo dei campioni con Gabriele Cirilli come 4° giudice : Non si ferma Carlo Conti che riparte con la seconda fase di Tale e Quale Show con una gara nella gara. Alcuni concorrenti di questa edizione si confronteranno e gareggeranno con altri della precedente. A Tale e Quale Show del 2 novembre in onda su Rai Uno dalle ore 21:25, il torneo dei campioni dopo la vittoria di Antonio Mezzancella di una settimana fa. Il concorrente ha trionfato sui colleghi e altri concorrenti, vincendo l’ultima ...

Tale e Quale Show 2018 - da stasera parte il Torneo dei campioni : Dopo le sette puntate in cui dodici personaggi del mondo dello spettacolo si sono dati battaglia per conquistarsi la vittoria dell'8° edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti questa sera dà il via al torneo dei campioni che sarà diviso in 4 puntate e che si concluderà il 23 novembre con la finalissima.Per il torneo si sfideranno i primi 4 uomini e le le prime tre donne in classifica dell'edizione appena terminata ...

Anticipazioni Tale e Quale Show – Torneo dei Campioni | venerdì 2 novembre 2018 : Tale e Quale Show 2018 entra nel vivo con il Torneo dei Campioni: ecco tutte le Anticipazioni della puntata di venerdì 2 novembre 2018 Dopo la vittoria di Antonio Mezzancella, Tale e Quale Show 2018 riparte con la fase speciale del Torneo dei Campioni che vedrà sfidarsi i migliori concorrenti dell’edizione 2017 e 2018. Ecco le Anticipazioni e il quarto giurato speciale della puntata di venerdì 2 novembre 2018. Il Torneo di Tale e Quale ...

Tale e Quale Show 2018 torna con il Torneo dei Campioni : Dopo la vittoria di Antonio Mezzancella, Tale e Quale Show torna in prima serata su Rai 1 con il torneo dei Campioni: ecco le anticipazioni Antonio Mezzancella è stato il vincitore dell’ottava edizione di Tale e Quale Show 2018. L’imitatore, nato sul palcoscenico di Tu si Que Vales, ha conquistato la vittoria del varietà di Rai1. Dietro di lui: Alessandra Drusian, la voce dei Jalisse e terza classifica l’ex “amica” ...