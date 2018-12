Salvini vuole tagliare le accise | la Manovra le aumenta

Moscovici : “deficit di Francia e Italia non paragonabili : Salvini - l’UE vuole rovesciare il governo italiano. : Il Commissario agli Affari Economici Ue, Pierre Moscovici torna a mettere nel mirino l’Italia. Ancora una volta boccia la manovra presentata dal governo: “Sto lavorando per evitare sanzioni sulla manovra. L’Unione Europea – ha sostenuto – sta tentando di trovare la soluzione per evitare sanzioni. Sono fiducioso. Stiamo lavorando senza sosta per fare in modo che l’Italia realizzi le politiche che desidera rispettando le ...

Salvini : “Conto su risposta positiva da Bruxelles o si vuole male dell’Italia”. E su Battisti : “Lo voglio in galera” : “Siamo stati ragionevoli e non lasceremo che l’Ue ci impedisca di rimettere dei soldi nelle tasche degli italiani. Conto su una risposta positiva da Bruxelles nelle prossime ore, altrimenti dimostrerà di volere il male dell’Italia. Non ci sarà nessuna nuova tassa sulle auto. Battisti è un delinquente e con la collaborazione del presidente Bolsonaro lo riporteremo in Italia, perché stia in una galera italiana e non sulle ...

Governo - Salvini 'Chi ci vuole mandare a casa rimarrà deluso'. Ma scoppia il caso Ecotassa : 'Leggo qualche giornale e sorrido: ma quanto dà fastidio alla vecchia politica e ai vecchi potenti che ci sia un Governo nuovo, che finalmente si interessa degli italiani e non dei poteri forti? ci ...

La Merkel non vuole quota 100. E adesso Berlino sfida Salvini : Il nodo da sciogliere sul tavolo della manovra resta quello di quota 100. La trattativa con l'Europa che sembrava chiusa su un accordo per una deficiti al 2,04% adesso pare si sia riaperta per ulteriori richieste da parte di Bruxelles. Moscovici e Juncker hanno chiesto in modo chiaro un altro sforzo proprio sul fronte delle pensioni. E da Roma sarebbe arrivato un secco "no" da parte di Salvini. Fin qui i fatti. Ma c'è un retroscena che spiega ...

Pensioni : Tria vuole un ulteriore taglio ma Salvini lo ferma : Il Governo M5S - Lega guidato da Giuseppe Conte sta cercando di portare a casa una difficilissima trattativa con l'Unione europea sulla Manovra economica per evitare la procedura di infrazione per deficit eccessivo. In quest'ottica, il Premier ha presentato al Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker una nuova versione della Legge di Bilancio con un rapporto deficit/Pil corretto al 2,04%. In pratica si farebbe meno deficit per ...

Pensioni - Tria vuole un taglio. Salvini lo ferma : "Non si tratta" : La battaglia contro l'Europa sulla manovra è finita con una resa italiana. Il governo dopo mesi di annunci su una legge di Bilancio che avrebbe toccato il 2,4 per cento del deficit/Pil adesso si trova a firmare una resa al 2,04 per cento. Di fatto un'altra manovra rispetto a quella annunciata nelle scorse settimane. Un cambio di scenario che potrebbe subire ulteriori aggiustamenti. Ed è in questa direzione che vanno letti i segnali inviati da ...

Salvini : "Dopo la strage rifletta chi vuole le porte aperte" : L'attentato di Parigi riapre il dibattito sul fronte Sicurezza. La ferocia con cui ha colpito Cherif C. ha fatto nuovamente piombare l'Europa nel terrore. Ancora una volta la polizia e i servizi di intelligence francesi hanno mostrato falle nella gestione della sicurezza interna. Il terrorista che ha colpito aveva alle spalle già almeno 20 condanne alle spalle. Era anche radicalizzato e tenuto d'occhio dai servizi di intelligence. Ma non è ...

Salvini ora vuole comandare : sono al 30% - arriverò a 100... : Il consenso della Lega diventa sempre più solido e distribuito sul territorio. E Matteo Salvini, alla vigilia del viaggio ufficiale in Israele, parlando nella sede della Stampa Estera non si nasconde e si concede una battuta sul suo momento magico. "I dati dicono che non siamo mai stati così forti. Certo tra il 30% e il 100%, mi manca ancora il 70% di italiani da convincere...".Il tono è leggero, senza scivolare nella tracotanza e senza peccare ...

Altro che Global Compact - Salvini vuole raddoppiare i centri per le espulsioni : L'Italia non firma il Global Compact e mentre a Marrakesh i rappresentanti di 150 paesi del mondo siglano il "patto" che...

Salvini : "L'Europa vuole da noi rivolte come a Parigi?" : Manovra e procedura, l'Europa dovrebbe guardare a quello che sta succedendo in Francia. A suggerirlo, ospite di 'In mezz'ora in più', è il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Qualcuno ...

Matteo Salvini - l'ultimo trionfo : anche il Censis costretto ad ammettere che oggi l'Italia vuole lui : Il caos prolungato della politica e l' incertezza dell' economia è un buco che richiede una sempre più pressante domanda di regole, anche se, a cercare d' imporle si può diventare 'intolleranti fino ...

Ecotassa sulle auto - Castelli : «Il governo vuole tenerla - è nel contratto» Ma Salvini e Di Maio frenano : L'Ecotassa, divide. 'La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo', ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in commissione Bilancio della Camera della tassa sulle auto inquinanti. 'Le persone meno abbienti non sono colpite - ha chiarito - c'è stato un dibattito mediatico, ...

Ecotassa sulle auto - Castelli : «Il governo vuole tenerla - è nel contratto». Ma Salvini e Di Maio frenano : L'Ecotassa, divide. «La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo», ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in...

Roma è sfida Tra Berlusconi e Salvini. Il leader leghista vuole 100 mila persone in piazza : Roma, un weekend che vedra il leader della Lega e quello di Forza Italia nella capitale. Non saranno insieme, Berlusconi in hotel parlerà dell’opposizione alla Manovra mentre a piazza del popolo il leghista Salvini chiama 100 mila persone Per le elezioni europee Forza Italia cambia nome e simbolo: nasce “L’Altra Italia” 29 novembre 2018 Silvio Berlusconi è atteso a Roma, sul suo tavolo dossier spinosi che riguardano il ...