: Francesco #Ghirelli, Presidente Lega Pro ha scritto a Franco #Manniello - CalcioWeb : Francesco #Ghirelli, Presidente Lega Pro ha scritto a Franco #Manniello - Altarimini : La risposta del presidente del Rimini Calcio Giorgio Grassi alla lettera del presidente della Lega C Francesco Ghir… - chiamamicitta : Scambio epistolare fra Francesco Ghirelli e il presidente del Rimini Football Club: ecco i testi integrali -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) “Caro, confesso che con te, io ho avvertito sempre un rapporto particolare, direi speciale, anche se siamo passati dal lei al tu da pochissimi giorni. Castellamare di STABIA sta nello scrigno del mio cuore anche perché fu lo stadio da cui passò la promozione del club di cui ero Dg, il Perugia. Allora la Juve STABIA si giocò i play con la Salernitana. Se penso a cosa fosse quello stadio e cosa hai fatto per trasformare tutto, non stento a dire che tu, i tuoi collaboratori avete fatto un vero e proprio miracolo, ascrivibile solo alla favola che il calcio racconta. Cosa c’era, allora, ed è rimasto intatto oggi? La passione, il calore, l’entusiasmo dei tifosi. Un pubblico unico per sentimenti. Tu sei riuscito anche a mettere da parte gli eccessi, che a volte nuocevano in modo considerevole. All’inizio del campionato, molti non credevano nel progetto, non conoscevano te, la tua ...