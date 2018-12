F35 | il dietrofront dei cinque stelle

huffingtonpost

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Siamo stati abituati negli anni agli atti e alle parole temerarie del sottosegretario alla difesa Angelo Tofalo: una volta -era il 2016- si cimentò in una iniziativa a sostegno della società civile libica, ma fu investito dalle polemiche per i suoi contatti con dei "facilitatori" italiani coinvolti nella preparazione dell'iniziativa, arrestati per il traffico d'armi con Libia e Iran. Un'altra volta concluse un dimenticato discorso parlamentare con un "boia chi molla!". Specificò che si trattava di un motto della Repubblica partenopea (sic) e non dello slogan tristemente noto nel ventennio fascista. Un'altra volta ancora si fece riprendere con una tuta mimetica e il mitra in mano, "per capire cosa si provi". Fermiamoci qui.Ora, Tofalo ha dichiarato che non possiamo rinunciare alla "enorme capacità aerea" rappresentata dagli F35 e dalla loro tecnologia. ...