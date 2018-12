Ciclismo | Gianni Moscon e un 2019 fondamentale L’addio del Team Sky potrebbe renderlo un

Ciclismo - l’allarme di Gianni Savio : ‘Per l’Italia il futuro è drammatico’ : La riforma del Ciclismo professionistico che l’Uci farà entrare in vigore nel 2020 potrebbe rendere la vita delle squadre Professional sempre più incerta e complicata. A creare discussioni e polemiche sono le regole per la partecipazione alle corse più importanti, a partire dai grandi giri. Attualmente gli organizzatori di Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta Espana hanno a disposizione quattro wildcard da distribuire alle formazioni ...

Ciclismo - obiettivo classiche per Gianni Moscon nel 2019. E le cronometro del Giro d’Italia stuzzicano il trentino… : Gianni Moscon ha chiuso questa stagione al meglio, conquistano una tappa e la classifica generale del Tour of Guangxi e nel 2019 vorrà essere grande protagonista. Dopo la squalifica al Tour de France, il corridore del Team Sky ha dimostrato su strada le sue qualità, vincendo anche Agostoni, Giro di Toscana, il Campionato Italiano a cronometro e sfiorando il podio ai Mondiali. Risultati che danno fiducia in vista della prossima stagione, in cui ...

Ciclismo - il Tour of Guangxi si tinge d’azzurro : Gianni Moscon vince la sua prima corsa del WorldTour : Il ciclista del Team Sky controlla la situazione nell’ultima tappa, portandosi a casa per la prima volta in carriera la classifica generale di una corsa WorldTour Grande festa in casa Team Sky per la vittoria di Gianni Moscon al Tour of Guangxi 2018, prima corsa del WorldTour che il corridore italiano riesce a mettere in bacheca. L’italiano controlla i suoi avversari nell’ultima tappa, vinta da Fabio Jakobsen che porta ...