Calciomercato | notizie e trattative | Inter | obiettivo Tchouameni

Paquetà al Milan/ Calciomercato - ultime notizie : 'Pronto per iniziare l'avventura rossonera' - IlSussidiario.net : Paquetà al Milan è il colpo di Calciomercato con il quale il club rossonero spera di rilanciare il suo brand anche in Sudamerica.

IBRAHIMOVIC AL MILAN?/ Ultime notizie Calciomercato : Leonardo e Maldini lo hanno convinto - ecco l'offerta - IlSussidiario.net : Milan, torna IBRAHIMOVIC ? Tutto pronto per l'arrivo dello svedese, ma occhio alla Sampdoria che ha contattato l'entourage dell'attaccante

Ibrahimovic al Milan?/ Ultime notizie Calciomercato - Galliani : 'Farebbe crescere il valore della Serie A' - IlSussidiario.net : Milan, torna Ibrahimovic ? Tutto pronto per l'arrivo dello svedese, ma occhio alla Sampdoria che ha contattato l'entourage dell'attaccante

Calciomercato Milan - la trattativa con Ibra entra nel vivo : Raiola è a Milano - Zlatan attende notizie : Il Milan fa sul serio per riportare in Serie A Zlatan Ibrahimovic. Il procuratore Raiola attualmente si trova in Italia anche trovare un altro suo assistito rossonero, l’infortunato Giacomo Bonaventura ormai prossimo all’operazione al ginocchio. La trattativa a breve potrebbe entrare nel vivo con Ibra che attende notizie dagli Stati Uniti. La proposta di Leonardo riguarda i primi sei mesi del 2019 con la possibilità di ...