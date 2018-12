Angela Finocchiaro nel labirinto di ' Ho perso il filo'

Angela Finocchiaro : marito - figli - curiosità : Angela Finocchiaro è comica e attrice amatissima dal pubblico italiano. Classe 1955, è nata a Milano e ha iniziato la sua carriera come comica, lavorando a teatro nella compagnia Quelli di Grock, dove in breve tempo è diventata un elemento rappresentativo. Ironica, divertente e talentuosa è stata la protagonista di numerosi film e di uno spot di successo in cui promuoveva un panettone in occasione del Natale. Negli anni Settanta è diventata ...

La Tv delle Ragazze - Angela Finocchiaro : “Gli uomini sono tutti dei pezzi di m….”. Polemiche per la frase choc alle bimbe : La Tv delle Ragazze finisce al centro delle Polemiche , tutta colpa di uno sketch andato in onda mercoledì scorso su Rai3. Angela Finocchiaro è “La donna invisibile” e si rivolge a un gruppo di bambine: “Devo dirvi una cosa molto importante ricordatevi sempre che gli uomini sono dei pezzi di me**a” e alla bimba che aveva chiesto se anche il suo papà lo fosse la comica aveva risposto: “Soprattutto il tuo papà“. ...

La tv delle ragazze - polemica per lo sketch di Angela Finocchiaro sugli uomini "pezzi di merd@" (VIDEO) : "Ci aspettiamo che la signora Finocchiaro chieda innanzitutto scusa fornendo le dovute spiegazioni, cosa che chiediamo in ogni caso alla Società Concessionaria per sapere anche se e quali provvedimenti disciplinari verranno adottati nei suoi confronti. Il servizio pubblico radiotelevisivo non può e non deve essere questo". Così il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, segretario della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai alla ...