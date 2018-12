XFactor | Anastasio dopo la vittoria | «Il Festival di Sanremo può aspettare | mi devo prima

Il vincitore della 12esima edizione di XFactor è Marco Anastasio. Polemica per dei likes che farebbero intuire le sue idee politiche : Ho opinioni su fatti di cronaca a volte da una parte e a volte dall'altra, non mi sento di etichettarmi. Se uno dice una cosa giusta la condivido, che sia Salvini o Renzi. Guardo cosa si dice, non ...

In teoria XFactor 2018 dovrebbe vincerlo Anastasio : ... o perlomeno i numeri stanno indiscutibilmente dalla sua: al momento il suo inedito, La fine del mondo , sfiora i 6 milioni di ascolti su Spotify, Los Angeles , di Luna, ne ha in pratica la metà, i ...

Sherol lascia XFactor. Scintille tra Fedez e Agnelli. A mettere tutti d'accordo ci pensa Anastasio : Conclusione inaspettata per il sesto live di X-Factor. In una puntata che corre via veloce con grande ritmo e pochissime pause, il verdetto del televoto spiazza tutti. Ad abbandonare i sogni di gloria, a un passo dalla finale al Forum di Assago, è Sherol, da molti considerata la candidata numero uno alla vittoria di questa edizione. Per Manuel Agnelli, che crede tantissimo in lei, è un duro colpo. Eliminata la ragazza romana di ...

XFactor Live - Mara Maionchi impazzisce per l'esibizione di Anastasio : Un'esibizione che ha letteralmente fatto impazzire di gioia e di euforia la giudice Mara Maionchi . Tutto merito del concorrente Anastasio che ha creato la sua versione di Another brick in the wall ...

Anastasio e Bowland superlativi - male Emanuele. Le pagelle del terzo live di XFactor : I concorrenti Naomi, 5,5,: Dice che si divertirà 'a cantare la libertà come fanno le donne dei vicoli di Napoli' e mentre si tenta di capire guardando fuori dalla finestra se il mondo non si sia ...

Martina e Anastasio da 9 nella prima serata live di XFactor 2018. Le pagelle : Questo farebbe ridere su qualsiasi palco del mondo, figuriamoci su quello di un talent televisivo. A dispetto di ciò che sostiene il loro giudice, spiace tanto, ma tutta questa autenticità non la si ...