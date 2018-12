Werder Brema-Hoffenheim 1-1

Dortmund- Werder Brema 2-1 : Vittoria per il Borussia Dortmund, il match contro il Werder Brema si è concluso con il risultato di 2-1. Paco Alcácer e Marco Reus hanno segnato entrambi un gol nella vittoria della propria squadra. ...

Amburgo - gaffe natalizia : calendario dell'Avvento con i gadget del Werder Brema : Un Natale inedito dalle parti del Volksparkstadion, stadio che per 55 interminabili anni ne ha scandito la longevità in Bundesliga. La fine di un'era è arrivata lo scorso 12 maggio, quando l'orologio ...

Werder Brema-Bayern 1-2 : Un gol di Serge Gnabry al minuto 50 ha rotto l'equilibrio tra le due squadre, dando la vittoria al Bayern Monaco per 2-1 contro il Werder Brema. Con il gol della vittoria il match winner, ha ...

Werder Brema-Bayern Monaco 1-2 - Kovac riprende a correre : Seconda vittoria di fila Il Bayern Monaco sembra essersi mess0 alle spalle la crisi d’autunno. La squadra di Kovac batte il Werder Brema per 2-1, cogliendo il secondo successo di fila tra Champions e Bundesliga dopo il rotondo 5-1 c0ntro il Benfica. È un risultato importante per i bavaresi, a secco da tre turni di campionato. Vantaggio di Gnabry nel primo tempo, pareggio di Osako poco dopo la mezz’ora e poi ancora rete di Swerge ...

Bundesliga : il Dortmund vince e consolida la vetta - Werder Brema secondo : Il Borussia batte lo Stoccarda in trasferta, la squadra di Kohfeldt supera 2-0 lo Schalke 04 ed è a -3. Il Bayern ritrova il sorriso

I calciatori italiani all’estero – Luca Caldirola - difensore del Werder Brema : Luca Caldirola è un calciatore italiano, difensore del Werder Brema. Approda a 8 anni nella scuola calcio dell’Inter, dove svolge la trafila di tutte le categorie giovanili, dai Pulcini alla Primavera. A 19 anni viene ceduto in prestito alla squadra olandese del Vitesse, militante in Eredivisie, per la stagione 2010-2011. A fine prestito ritorna all’Inter, allenandosi con la prima squadra. Il 30 giugno 2011 viene ceduta al ...