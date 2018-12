Raccolta rifiuti più rapida con il progetto del Politecnico di Torino

Roma. Domenica 16 Raccolta straordinaria rifiuti ingombranti nei municipi dispari : Decimo e ultimo appuntamento dell’anno con la campagna Ama – TGR Lazio “Il Tuo quartiere non è una discarica”, raccolta

Roma - incendio sulla Salaria nel centro Raccolta rifiuti. Rischio nube tossica - il Municipio : «Non aprite le finestre». La Procura : «Disastro colposo» : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati...

Incendio al Tmb Salario : brucia impianto per trattare rifiuti a Roma. Nube di fumo : "Tenete le finestre chiuse". Rischio emergenza Raccolta : Vigili del fuoco impegnati dall'alba nella struttura contestata dai residenti. Chiuso per precauzione asilo vicino. Il Campidoglio: "Evitate attività all'aperto". Appello della sindaca: "Altre regioni ci aiutino con l'immondizia"

Roma - a fuoco impianto rifiuti Salario : nube di fumo - 'chiudete le finestre'. E ora è emergenza Raccolta : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di circa 2 ...

Roma - a fuoco impianto rifiuti Salario : nube di fumo - «chiudete le finestre». E ora è emergenza Raccolta : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di...

Roma - a fuoco impianto rifiuti Salario : rischio nube tossica e caos Raccolta : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di...

Roma - a fuoco il centro rifiuti Salario : rischio nube tossica e caos Raccolta : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907.Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto...

Rifiuti : Veneto leader nella Raccolta differenziata : Venezia, 10 dic. (AdnKronos) - “Il Veneto, usando un termine ciclistico, ancora una volta si conferma leader a livello nazionale per la gestione dei Rifiuti urbani, vincendo tappa e giro con ampio distacco”. Lo afferma l’assessore regionale all’ambiente, Gianpaolo Bottacin, commentando i dati fornit

Rifiuti - via alla Raccolta 'con tessera' in centro : Da martedì 11 dicembre, la raccolta differenziata arriva anche in centro a Livorno, più precisamente nell'area del Pentagono. Con questo ampliamento del

Milazzo - ex centro Raccolta rifiuti del Comune privo di autorizzazioni e in balia dei maiali : sequestrato : I Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Catania hanno sequestrato l’area adibita a ex centro di raccolta rifiuti del Comune di Milazzo. Realizzata su una superficie di circa 2.500 metri quadrati, per l’accusa sarebbe stata trasformata in un centro di stoccaggio di rifiuti operante in assoluta irregolarità in quanto priva delle necessarie autorizzazioni di carattere ambientale. Durante il controllo è anche emersa la presenza di numerosi ...

Marsala - NUOVA Raccolta DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI : I PROSSIMI INCONTRI INFORMATIVI CON I CITTADINI Domani in contrada Grazia Puleo; mercoledì 28 al Monumento ai Mille Proseguono a Marsala gli incontri per fornire informazioni sul nuovo sistema di ...

Eni : partnership con Hera - oli vegetali esausti per mezzi Raccolta rifiuti (3) : (AdnKronos) - Grazie alle iniziative e agli accordi che Eni ha sviluppato in seguito all’accordo con il Conoe (Consorzio nazionale raccolta e trattamento oli e grassi vegetali ed animali esausti) e con i suoi singoli associati, rileva ancora Ricci, "oggi oltre il 50% dell’olio usato di frittura racc

Eni : partnership con Hera - oli vegetali esausti per mezzi Raccolta rifiuti (2) : (AdnKronos) - A ulteriore supporto dell’iniziativa, Hera ha scelto di potenziare la raccolta stradale degli oli vegetali con l’introduzione di 300 nuovi contenitori dedicati nei territori serviti. Solo nel 2017 sono state 800 le tonnellate di oli vegetali esausti raccolte, recuperate e poi sottopost

Eni : partnership con Hera - oli vegetali esausti per mezzi Raccolta rifiuti : Roma, 23 nov. (AdnKronos) - Eni e Hera hanno firmato oggi una partnership finalizzata a trasformare l’olio vegetale esausto in biocarburante per alimentare i mezzi aziendali della raccolta rifiuti di Hera. L’accordo prevede che gli oli vegetali esausti di uso domestico, come quelli di frittura, recu