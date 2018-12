I diritti dei passeggeri disabili che viaggiano in autobus

Brexit - il piano dell’Ue in caso di ‘no deal’ “Stop ai voli per le compagnie aeree Uk e limiti ai diritti dei cittadini britannici” : Londra deve aspettarsi un addio doloroso se Westminster non approverà l’accordo raggiunto tra la premier britannica Theresa May e il negoziatore di Bruxelles Michel Barnier. E’ il messaggio che la Commissione europea ha inviato al Regno Unito nelle linee guida approvate a uso degli Stati membri per limitare le conseguenze negative di una hard Brexit. Le misure sono pronte da settimane, ma l’esecutivo comunitario ha preferito ...

Gran Galà dei diritti dei Bambini 2018 : la difesa dei più piccoli : A Roma, il 14 dicembre 2018, la prof.ssa Vincenza Palmieri, fondatrice del programma Vivere Senza Psicofarmaci e presidente dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, nella sua relazione annuale 2018 ha celebrato un quarantennio di battaglie coraggiose e ha tracciato le linee del cambiamento sociale, culturale e normativo da perseguire. Diritti dei Bambini e riforma Basaglia "Cosa significa chiudere un quarantennio di cambiamenti? - ha ...

Mattarella : “Non c’è sicurezza senza rispetto dei diritti”. E sull’Ue : “Successo di pace - benessere e crescita sociale” : “Non si può efficacemente combattere la subdola pervasività del crimine transnazionale o del terrorismo senza una fitta rete di contrasto che veda uniti i Paesi di tutti i continenti. Questo grave pericolo continua a manifestarsi, da ultimo con l’uccisione a Strasburgo di cinque persone e, tra esse, anche del nostro giovane connazionale Antonio Megalizzi. Non si può garantire sicurezza alle popolazioni se non se ne rispettano i diritti ...

Apple ottiene i diritti dei Peanuts - avremo una serie tv di Snoopy : Apple si è fatta un bel regalo di Natale, o meglio lo ha fatto ai tantissimi appassionati di strisce a fumetti: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il gigante tecnologico, che sta da mesi lavorando per rimpolpare il suo catalogo televisivo che partirà l’anno prossimo, ha ottenuto i diritti dei Peanuts. I personaggi creati da Charles Schulz, fra cui Charlie Brown e Snoopy, diventeranno dunque oggetto di alcuni adattamenti seriali che ...

Ddl Pillon - sette spunti di riflessione sull’affidamento condiviso e sui diritti dei minori : Dai primi di agosto tiene banco un accesissimo dibattito sul disegno di legge n. 735 (cosiddetto Ddl Pillon), che vorrebbe rivoluzionare la legge 54/2006 sull’affidamento condiviso. Tanti a favore, tanti contro. E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che la realtà non è uguale per tutti e che ciascuno di noi ne costruisce una propria a partire da una lettura soggettiva. Per fare un esempio semplice, ma potente, prendiamo il gesto ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che il 5 Stelle Dall’Osso è passato a Forza Italia in nome dei diritti dei disabili? : E’ vero che il deputato dei Cinque Stelle Matteo Dall’Osso che è passato dall’oggi al domani a Forza Italia ha trovato lì grande libertà, grande autonomia e soprattutto grande sensibilità per le battaglie sulla disabilità? E’ vero che della strage di piazza Fontana di cui, il 12 dicembre, ricorre il 49° anniversario, non si sa nulla, non si sa chi sia stato, né chi l’abbia ordinata e quindi è tutto un mistero? ...

Manuela D'Avila a Napoli : "Bolsonaro va fermato - è in pericolo la difesa dei diritti umani" : Agenzia Vista, Napoli, 14 dicembre 2018 Manuela D'Avila: ' Bolsonaro va fermato, è in pericolo la difesa dei diritti umani' 'Bolsonaro va fermato, è in pericolo la difesa dei diritti umani'. Queste le ...

Coordinamento Nazionale dei docenti della disciplina dei diritti umani : convegno sulla legalità : Il Coordinamento Nazionale docenti della disciplina dei diritti umani ha promosso un’importante iniziativa scolastica a carattere Nazionale che si tenuta giorno 13 dicembre, dalle ore 09:15 in poi, nell’auditorium della scuola. Il titolo dato all’evento è stato: “Insieme per la legalità. Incontro con Giovanni Impastato”. La manifestazione, ideata e proposta dal Coordinamento e dall’organico di potenziamento di discipline giuridiche ed ...

Il Salento sui media inglesi. Lo Sportello dei diritti : 'Un'altra vetrina per la Terra d'Otranto' : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

March - il movimento dei diritti civili afroamericani in una graphic novel : In questo momento storico incerto, fatto di timori e rivendicazioni, ci capita spesso di sentir lanciare sui social parole come protesta, rivoluzione, resistenza. Parole che però, nella maggior parte dei casi, cadono nel vuoto, perché alcuni di noi non hanno mai saputo, e altri hanno dimenticato, cosa significhi davvero fare la rivoluzione. E no, non è pubblicare status sagaci sui social. A ricordarcelo, in questi giorni così critici, arriva ...

Accordo Figc-Governo : 5% dei diritti tv a chi usa di più i giovani : E' previsto che il 5% dei diritti sia attribuito sulla base dei minuti giocati nel massimo campionato da giovani calciatori cresciuti nei settori giovanili italiani. L'articolo Accordo Figc-Governo: 5% dei diritti tv a chi usa di più i giovani è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Trump sanziona la Corea del Nord per violazioni dei diritti umani : Steven Mnuchin , segretario Usa al Tesoro, ha presentato le recenti misure anti-Pyongyang come uno strumento inteso a rafforzare in tutto il mondo la "cultura dei diritti umani": "In concomitanza con ...

Meeting dei diritti umani in Toscana : quest'anno è 'Nessuno è nato per odiare' : ... ha detto la vicepresidente Monica Barni, che stamani ha presentato l'iniziativa assieme a Andrea Vannucci, assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Firenze, Paolo Chiappini, ...

La Dichiarazione dei diritti umani tradita : Questa mattina Amnesty International ha presentato il volume “La situazione dei diritti umani nel mondo. Il 2018 e le prospettive per il 2019” (Infinito Edizioni). È stata l’occasione, nel 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, per fare il punto sullo stato di salute dei diritti umani nell’anno che sta per finire e per riaffermare i principi ispiratori del testo del 1948. Quei principi – ossia che i diritti sono ...