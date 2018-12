Galaxy S10 Plus e Lite passano dai benchmark | i Moto G7 spuntano in nuovi render

Eccezionale effetto sfocato del Samsung Galaxy S10 : modalità Artistic Live Focus : L'ultima sorpresa dei Samsung Galaxy S10 e S10 Plus si chiama 'Artistic Live Focus', una modalità di scatto creativa di cui si è scoperta l'esistenza all'interno dei vari marchi di recente registrati dal colosso di Seul. Il nome suggerisce possa trattarsi di una versione rivisitata dell'attuale 'Live Focus', che potrà sortire risultati decisamente migliori per l'innesto dei nuovi algoritmi del produttore asiatico, oltre che dell'hardware più ...

Beyond X dovrebbe essere la versione 5G di Samsung Galaxy S10 : Beyond X sarebbe il nome in codice della versione 5G di Samsung Galaxy S10, come riporta il noto leaker cinese IceUniverse, che fornisce altri dettagli. L'articolo Beyond X dovrebbe essere la versione 5G di Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung registra il marchio Artistic Live Focus presso l'EUIPO: nuova modalità di scatto in arrivo per le fotocamere dei prossimi Samsung Galaxy S10?

Samsung Galaxy S10 Plus o Pro primo smartphone 5G : vendite limitate a soli due paesi? : Quale sarà il primo smartphone 5G Samsung? Il leaker Ice Univerce non ha dubbi: il Samsung Galaxy S10 Plus o Pro (dunque il modello più accessoriato tra i prossimi top di gamma) supporterà le connessioni ultra veloci e potrebbe differenziarsi sotto questo aspetto dalla variante Galaxy S10, solo 4G. Sempre secondo Ice Univerce ma come venuto fuori anche da altre indiscrezioni degli ultimi mesi, il nome in codice per il Samsung Galaxy S10 Plus ...

Altre foto Samsung Galaxy S10 e S10 Plus : alcune sorprese evidenziate : Non si perde tempo quando c'è da parlare del Samsung Galaxy S10, di cui sono emerse Altre foto presumibilmente reali (anche se qualche dubbio ancora permane, mancando le conferme ufficiali da parte dell'azienda asiatica), riportate da 'PhoneArena.com', che rivelano alcuni dettagli estetici. Le dimensioni complessive sono pari a 148,9 x 70,9 x 7,8 mm e 157,7 x 75 x 7,8 mm, rispettivamente per il modello standard e quello Plus, con schermi da 6.1 ...

Diamo uno sguardo più approfondito a quello che potrebbe essere l'aspetto di Samsung Galaxy S10 e S10 Plus, con dimensioni e nuovi render.

Nelle scorse ore è apparsa in Rete la foto del presunto vetro protettivo del display del Samsung Galaxy S10, la quale ci suggerisce che in tale device il foro nello schermo potrebbe essere più piccolo del previsto

Ecco l’Infinity-O del Samsung Galaxy S10 : foro molto elegante (FOTO) : Il foro incastonato nel display del Samsung Galaxy S10 dovrebbe presentare dimensioni molto più contenute rispetto a quelle della corrispettiva componente sfoggiata dal Galaxy A8s (il primo device del colosso di Seul ad offrire una soluzione simile per incrementare il rapporto screen-to-body). In effetti, il pannello del dispositivo non aveva affatto convinto, con quel foro un po' troppo pacchiano, proprio perché un tantino più grande di quanto ...

Prima foto reale del Samsung Galaxy S10 : dettagli interessanti : Che la curiosità degli appassionati di tecnologia si sia grossomodo concentrata sulla serie dei Samsung Galaxy S10 ormai non è un segreto: dopo avervi parlato ieri delle possibili colorazioni dei vari modelli (standard, plus, lite e ceramic), stamattina vogliamo concentrarci su quella che pare essere la Prima foto dal vivo del dispositivo, scattata all'interno di una metropolitana. L'immagine non è inconfondibile, ma il device protagonista ...

Dal continente asiatico arriva una foto scattata su una metropolitana (e in condizioni difficili) che ci mostra quello che sembrerebbe essere un Samsung Galaxy S10

Tante colorazioni Samsung Galaxy S10 - S10 Lite e Plus : le varie opzioni : Punterà forte sui colori la nuova linea dei Samsung Galaxy S10 (un po' come fatto dagli altri OEM, in modo particolare dalla concorrente Huawei, molto agguerrita su questo fronte). Sapevamo che per il prossimo anno il colosso di Seul avesse in mente di proporre nuance cromatiche che facessero spaziare con la fantasia, ed adesso arrivano nuove conferme in merito. A seconda delle varianti, ci saranno colorazioni differenti: il Samsung Galaxy ...

Sono appena emerse nuove informazioni sulle colorazioni della serie Galaxy S10 di Samsung, S10 Lite sarà l'unico disponibile anche in giallo.

Samsung Galaxy S10 : trapelano data di presentazione e prezzi : Non è ancora arrivato il 2019, ma nonostante questo proseguono le indiscrezioni che vedono protagonista il prossimo smartphone di punta di Samsung Electronics. Il produttore sudcoreano, secondo le voci di corridoio, dovrebbe svelare durante i primi mesi del nuovo anno il suo attesissimo flagship che integrerà il meglio della tecnologia mobile, come da tradizione. Fino ad oggi sono già trapelate varie indiscrezioni che hanno svelato interessanti ...

La versione 5G di Samsung Galaxy S10 potrebbe avere il numero di modello SM-G977, mentre M1901F7E, M1901F7T e M1901F7C potrebbero essere tre varianti di Xiaomi Redmi 7.